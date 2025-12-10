Cofradía de las Flores y Palmas de Panchimalco es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador logró por primera vez el reconocimiento de la UNESCO a una de sus tradiciones más emblemáticas, se trata de la Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco, que fue inscrita oficialmente en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante la reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en Nueva Delhi, India.

El anuncio, dado a conocer este miércoles, marca un hito cultural para el país y resalta la profundidad espiritual, la creatividad colectiva y la continuidad de las tradiciones que definen a la comunidad indígena de Panchimalco, al sur de San Salvador.

La inscripción fue el resultado de dos años de trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de El Salvador en Francia, la Delegación Permanente ante la UNESCO y el Ministerio de Cultura, que prepararon un expediente técnico sólido y respaldado por la comunidad portadora de la tradición.

“Este reconocimiento inscribe a El Salvador en la historia del patrimonio mundial y celebra la vitalidad de nuestras tradiciones vivas”, destacó la Cancillería en un comunicado oficial.

Una tradición que florece cada mayo

La Cofradía de las Flores y las Palmas (conocida también como el Festival de las Flores y Palmas) se celebra cada primer domingo de mayo. Durante la festividad, los habitantes de Panchimalco agradecen la llegada de la temporada de lluvias y rinden homenaje a la Virgen de Concepción, en una fusión de espiritualidad indígena y devoción cristiana.

El evento reúne procesiones coloridas, música tradicional de banda, danzas, ofrendas florales y rituales comunitarios que, año tras año, atraen a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

La UNESCO valoró especialmente el papel de las mujeres, familias y autoridades tradicionales de Panchimalco, quienes han preservado y transmitido esta manifestación cultural de generación en generación, manteniendo viva su esencia y significado ritual.

Tras el nombramiento, El Salvador asumió el compromiso de ejecutar un Plan de Acción Post-Inscripción, que incluirá programas de transmisión intergeneracional, documentación, fortalecimiento del desarrollo sostenible local y respeto por el sentido ritual de la tradición, en coherencia con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003.

La Cancillería salvadoreña también anunció que promoverá esta tradición a través de su Red Diplomática y Consular, dentro de su estrategia de diplomacia pública orientada a difundir la riqueza cultural del país en el exterior.

“Expresamos nuestro agradecimiento a la comunidad de Panchimalco, cuyos saberes y dedicación hicieron posible este logro; así como al equipo técnico, las entidades aliadas y al Comité Intergubernamental de la UNESCO por este reconocimiento”, señaló el comunicado.

Con esta declaratoria, el país suma su primera manifestación reconocida a nivel mundial, elevando a Panchimalco como símbolo del patrimonio vivo de El Salvador y punto de encuentro entre fe, arte y memoria colectiva.

