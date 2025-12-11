Lotería dedica el sorteo LOTRA 432 al 46° aniversario de SITRALONB

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), dedicó el sorteo LOTRA número 432 al Sindicato de Trabajadores de la LNB (SITRALONB), en conmemoración de su 46° aniversario. La iniciativa busca reconocer la trayectoria del sindicato y su contribución al fortalecimiento institucional.

Bajo el lema “Sindicato y administración, transformando la Institución”, el sorteo destaca la colaboración entre ambas partes durante los últimos años, que ha impulsado procesos de modernización, estabilidad y crecimiento dentro de la entidad, con el objetivo de mejorar el servicio a las familias salvadoreñas.

Durante la transmisión del sorteo, se resaltó el papel de los trabajadores afiliados a SITRALONB en las áreas operativas y comerciales de la Lotería. Los billetes conmemorativos estuvieron disponibles en todo el país, alcanzando los distintos puntos de venta.

La LNB reafirmó su compromiso de mantener una relación basada en el respeto, la cooperación y el reconocimiento hacia el personal que contribuye a las actividades sociales de la institución.

Los resultados del Sorteo LOTRA Nº 432 fueron los siguientes:

Primer premio: $175,000 – Billete Nº 18224 – No vendido

Segundo premio: $20,000 – Billete Nº 05361 – Vendido

Tercer premio: $10,000 – Billete Nº 29900 – Vendido

Para consultar la lista completa de ganadores, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de la LNB: www.lnb.gob.sv.

Además, la Lotería Nacional anunció la venta de fracciones para el sorteo “Gordo Navideño”, que se realizará el sábado 20 de diciembre a las 7:30 p.m. La transmisión será a través del canal C10 y Radio El Salvador, y también habrá una actividad presencial en Metrocentro San Salvador.

