EE. UU. entrega cabinas médicas para fortalecer la atención en zonas turísticas de El Salvador

ElSalvador–El Gobierno de Estados Unidos entregó a El Salvador seis cabinas médicas completamente equipadas, valoradas en más de un millón de dólares, para mejorar la atención sanitaria de habitantes y visitantes en áreas turísticas del país, informó la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense, Naomi Fellows.

Fellows encabezó la entrega oficial en el Cerro Verde, un destino turístico del departamento de Santa Ana, donde fueron instaladas dos de las seis unidades. “Estas cabinas ofrecen acceso a salud, prevención y mayor tranquilidad para las comunidades cercanas a los principales puntos turísticos”, declaró.

La diplomática destacó que contar con servicios médicos accesibles y cercanos “marca una diferencia en la vida de las personas”, al permitir que las familias reciban atención oportuna, prevengan enfermedades y eviten complicaciones que afecten su bienestar. Agregó que la prevención y la detección temprana “salvan vidas y fortalecen comunidades, contribuyendo a un futuro más saludable y sostenible”.

Según Fellows, esta cooperación también impulsa el desarrollo económico y refuerza la imagen de El Salvador como un destino turístico seguro y preparado.

Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabí, explicó que las cabinas cuentan con equipo para atender emergencias y brindar respuesta inmediata a residentes y turistas. Las otras unidades se instalaron en los parques recreativos Amapulapa, Apulo e Ichanmichen, y en la Unidad de Salud de Rancho Quemado, en Morazán.

“Con esta infraestructura mejoramos las condiciones para atender emergencias, ofrecer primeros auxilios y estabilizar pacientes mientras son trasladados a centros asistenciales”, afirmó Alabí.

La donación forma parte de los programas de cooperación en salud impulsados por Estados Unidos para fortalecer la red de atención médica en zonas estratégicas del país.

