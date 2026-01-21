Vientos mantienen ráfagas de hasta 50 km/h y ambiente fresco

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este miércoles 21 de enero persistirán los vientos acelerados en distintas zonas del país, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, especialmente en áreas altas y montañosas.

De acuerdo con el pronóstico, los vientos provienen del noreste y se deben al flujo del este acelerado que domina la región. Las velocidades sostenidas oscilarán entre los 10 y 22 km/h, con ráfagas que podrían intensificarse durante la tarde y noche.

El cielo se mantendrá entre poco y parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 37 °C en San Miguel y La Unión, mientras que las mínimas bajarán hasta los 17 °C en Santa Ana y San Salvador.

El MARN señaló que en las últimas horas el municipio de Ishuatán, en Sonsonate, registró la ráfaga más fuerte con 49.4 km/h, seguido por Ilopango, Apaneca y La Palma. Otras zonas como El Imposible y Las Pilas también reportaron vientos superiores a los 20 km/h.

La institución emitió un aviso por el riesgo de caída de árboles, vallas publicitarias o estructuras livianas, e instó a la población a mantenerse informada y evitar quemas agrícolas. También recomendó precaución a quienes realicen actividades marítimas o aéreas, debido a las condiciones ventosas.

Protección Civil mantiene la vigilancia ante posibles emergencias derivadas del fenómeno, que además favorece un ambiente cálido en el día y fresco por la noche.

El MARN prevé que estas condiciones se mantendrán hasta este miércoles, mientras el país sigue influenciado por el Frente Frío No. 29 y masas de aire polar que generan los vientos nortes.

El MARN continuará monitoreando el comportamiento del viento y recomienda seguir los reportes oficiales ante cualquier cambio en las condiciones atmosféricas.

