EE. UU. insiste en que Groenlandia es clave para su el escudo antimisiles “Cúpula Dorada”

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el control de Groenlandia es “vital” para el desarrollo de la Cúpula Dorada, el sistema de defensa antimisiles que su administración impulsa y que, según dijo, fortalecería a la OTAN si la isla estuviera bajo dominio estadounidense.

Trump publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que “Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional” y reiteró que “la OTAN sería mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de Estados Unidos”. La isla, sin embargo, es un territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, país miembro de la Alianza Atlántica.

El mandatario sostuvo que “la OTAN debería liderar el camino” para permitir una eventual anexión del territorio y advirtió que, de no hacerlo, “Rusia o China lo harán, algo que no va a pasar”.

Trump defendió su postura recordando los avances militares de su primer mandato. “Sin el enorme poder de Estados Unidos, mucho del cual levanté durante mi primer mandato y que ahora llevo a un nivel nuevo y más alto, la OTAN no sería una fuerza efectiva ni disuasoria. Ellos lo saben y también lo sé yo”, afirmó.

El presidente calificó como “inaceptable” cualquier alternativa que no contemple la anexión estadounidense, pese al rechazo de las autoridades de Groenlandia y Dinamarca.

Horas antes, Trump había respondido a declaraciones del primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, quien reafirmó que la isla seguirá bajo soberanía danesa. “No sé quién es ni sé nada sobre él, pero eso va a ser un gran problema para él”, replicó Trump.

Nielsen, acompañado de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró que Groenlandia desea continuar dentro de Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN. “Este no es el momento de divisiones y discusiones, sino de mantenernos unidos y construir sobre lo que ya tenemos”, dijo.

El primer ministro groenlandés calificó de “inaceptables” las amenazas de Washington y describió la situación como “una crisis geopolítica”. Añadió que espera que “el diálogo fluya con respeto y considerando siempre la posición constitucional de Groenlandia, el Derecho Internacional y el derecho de su población a la autodeterminación”.

Las declaraciones se produjeron en la víspera de una reunión en la Casa Blanca entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, a la que asistirán el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Por parte de Dinamarca participarán el ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, y la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt. Según el gobierno danés, el encuentro busca discutir directamente las intenciones estadounidenses sobre la isla ártica.

