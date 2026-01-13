Estados Unidos invertirá $115 millones en tecnología antidrones para asegurar el Mundial 2026

Día a Día News

EEUU–El gobierno estadounidense anunció una inversión de $115 millones en sistemas antidrones para proteger la seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país. Esta inversión se ejecutará a través de una nueva oficina especializada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creada para enfrentar amenazas aéreas emergentes.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacó que el control del espacio aéreo es una prioridad para la administración del presidente Donald Trump. “Los drones son la nueva frontera en seguridad aérea y estamos preparados para defender las fronteras y el interior del país”, afirmó.

La Oficina Ejecutiva del Programa para Sistemas de Aeronaves No Tripuladas y Sistemas Antidrones, que ya inició operaciones, será responsable de acelerar la adquisición y despliegue de estas tecnologías. Desde 2018, el DHS ha llevado a cabo más de 1,500 misiones para detectar y neutralizar drones utilizados con fines ilícitos.

Además del Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, el país organizará la cumbre del G20 en Miami y múltiples actos conmemorativos nacionales. Estos eventos, que atraerán a millones de visitantes y líderes internacionales, elevan las demandas de seguridad aérea.

Para reforzar la protección, se complementarán estas medidas con la ampliación de facultades para agencias federales, estatales y locales, así como con subvenciones de $250 millones para los estados sede de los partidos.

El Mundial 2026 será el primero en contar con 48 selecciones, con la final programada en el MetLife Stadium, Nueva York–Nueva Jersey. La inversión en tecnología antidrones busca garantizar que este evento histórico transcurra con estrictos estándares de seguridad y protección.

