EE. UU. rastreará migrantes con registro biométrico en dispositivos móviles

EEUU–El gobierno estadounidense implementó un nuevo sistema que utiliza tablets y teléfonos móviles reforzados para registrar y monitorear datos biométricos de personas extranjeras en aeropuertos, fronteras terrestres y puertos marítimos.

La medida, vigente desde finales de diciembre de 2025, busca verificar la identidad y estatus migratorio de todos los no ciudadanos que ingresan o salen del país.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) capturan fotografías faciales, huellas dactilares y otros datos biométricos mediante aplicaciones móviles, permitiendo un acceso inmediato a bases federales para confirmar antecedentes y órdenes pendientes. El sistema también incluye reconocimiento de iris y otros patrones biométricos para mayor precisión.

Los datos recolectados pueden almacenarse hasta por 75 años en bases federales, y el registro se realiza sin necesidad de consentimiento explícito. Este control abarca a residentes permanentes, trabajadores temporales, menores y adultos mayores, y se justifica por amenazas como terrorismo, fraude documental y estancias irregulares.

Además, ICE usa inteligencia artificial para analizar millones de publicaciones diarias en redes sociales, buscando detectar riesgos o actividades sospechosas relacionadas con la migración. Un contrato millonario con la empresa Zignal Labs respalda esta vigilancia, con herramientas que operan en tiempo real y soporte técnico continuo.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles, como la ACLU, advierten sobre la falta de transparencia y posibles violaciones a la privacidad, pidiendo revisiones independientes. Legisladores también han llamado a limitar y supervisar estas prácticas para proteger derechos fundamentales.

Con esta tecnología, EE. UU. refuerza su control fronterizo y migratorio en un contexto global donde la seguridad y el seguimiento de personas son prioritarios, pero también despiertan debate sobre libertades y privacidad.

