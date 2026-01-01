ICE detuvo a más salvadoreños en Texas y California durante 2025, según datos del DHS

Día a Día News

EEUU–Texas y California cerraron 2025 como los estados de Estados Unidos con mayor número de salvadoreños detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los datos provienen del nuevo rastreador del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permite conocer las cifras, delitos atribuidos y lugares de captura de inmigrantes en situación irregular.

Según el informe actualizado al 26 de diciembre, ICE registró 14,916 personas detenidas en todo el país. De ellas, 722 son salvadoreñas, lo que equivale al 5 % del total. El registro incluye 27 mujeres y 695 hombres, con cargos que van desde posesión ilegal de armas y robo, hasta reingreso no autorizado, agresión sexual y homicidio.

Texas y California, los principales focos de arrestos

El rastreador del DHS revela que Texas lidera las capturas de salvadoreños, con 165 casos, seguido de California (110) y Nueva York (52). Estas cifras guardan relación con la concentración de comunidades salvadoreñas en esos estados, donde se ubican las mayores diásporas.

Datos del Censo de EE. UU. 2020 y estimaciones recientes de Zip Atlas (2025) indican que las ciudades con más salvadoreños son Los Ángeles (267,160), Washington D. C. (208,800), Nueva York (190,000), Houston (100,000) y Dallas (80,000).

En California, particularmente en Los Ángeles, ICE reportó la detención de 110 connacionales. En Texas, las autoridades destacan 165 casos, lo que refuerza la tendencia de ese estado como uno de los epicentros de arrestos migratorios.

El portal, titulado “Lo peor de lo peor”, fue presentado por el DHS como una herramienta pública para que la ciudadanía “conozca las amenazas que enfrentan sus comunidades”. En la descripción del sitio, las autoridades destacan que la iniciativa responde a la promesa del presidente Donald Trump de ejecutar “deportaciones masivas”.

El lanzamiento se realizó el 8 de diciembre de 2025, y en palabras de la subsecretaria Tricia McLaughlin, el portal busca mostrar “a los inmigrantes ilegales arrestados, los delitos que cometieron y las comunidades de las que fueron expulsados”. La funcionaria añadió que el sitio comenzó con información sobre 10,000 arrestos y será actualizado periódicamente.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y especialistas han criticado el enfoque del portal, al considerar que promueve una visión estigmatizante. La analista salvadoreña Celia Medrano señaló que “pretender equiparar a toda persona migrante con un criminal forma parte de una política de odio institucional”.

Entre los perfiles visibles en el rastreador aparecen varios salvadoreños con condenas graves. Uno de ellos, David D., fue detenido en Maryland y acusado de asesinato en apoyo a la pandilla MS-13. Otro, Guillermo G., fue capturado en Texas por agresión sexual agravada a un menor. En Nueva York, Miguel U. fue arrestado por posesión y uso criminal de armas, además de intento de asesinato.

A nivel regional, El Salvador ocupa el tercer lugar en número de connacionales detenidos por ICE. Honduras lidera con 1,338 arrestos, seguido de Guatemala con 1,140, mientras que Nicaragua (111) y Costa Rica (15) completan la lista.

Las cifras de ICE también reflejan un repunte en los vuelos de deportación. Entre enero y octubre de 2025, se autorizaron 148 vuelos con salvadoreños retornados, lo que posiciona al país en el cuarto lugar entre las 75 naciones que reciben más deportaciones. Si la tendencia continúa, el año podría cerrar cerca del pico alcanzado en 2022, cuando se registraron 184 vuelos.

El rastreador del DHS no solo consolida datos, sino que también marca el rumbo de la nueva política migratoria de Estados Unidos, donde el discurso de “seguridad nacional” vuelve a dominar el tratamiento hacia los migrantes, especialmente los provenientes de Centroamérica.

