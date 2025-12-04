EE.UU. revoca visados a transportistas mexicanos por su presunta participación en migración ilegal

Día a Día News

EEUU–El Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció la revocación de visados a varios ejecutivos y altos cargos de una empresa de transporte con sede en México, señalados por su presunta participación en el traslado irregular de migrantes hacia territorio estadounidense.

Según el comunicado oficial, la compañía ofrecía servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros con la intención de ingresar de forma ilegal a Estados Unidos. Aunque las autoridades no revelaron el nombre de la empresa, confirmaron que las sanciones impiden a los involucrados viajar o realizar actividades dentro del país norteamericano.

La medida fue adoptada en aplicación de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, que prohíbe la entrada de personas cuyas acciones puedan tener consecuencias negativas para la política exterior del país.

Las investigaciones apuntan a que los implicados facilitaron el traslado de migrantes, incluidos menores de edad, desde el Caribe y otras regiones hacia puntos de tránsito en Centroamérica, desde donde posteriormente intentaban cruzar hacia territorio estadounidense.

El Departamento de Estado subrayó que no permitirá acciones que pongan en riesgo la seguridad nacional ni las leyes migratorias, y advirtió que quienes se beneficien económicamente de este tipo de operaciones enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.

Compartir esta nota