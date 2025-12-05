Trump evalúa veto migratorio para más de 30 países

Día a Día News

EEUU–La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que la Administración Trump busca prohibir la entrada a ciudadanos de más de 30 países. Aunque evitó revelar nombres específicos, explicó que la lista incluye naciones sin gobiernos estables que no colaboran para identificar y verificar a sus ciudadanos.

Este anuncio se da tras una revisión de la política migratoria estadounidense, que ya en junio incluyó vetos a viajeros de al menos una docena de países como Afganistán, Birmania, Haití e Irán, además de restricciones para otros siete estados, entre ellos Cuba, Venezuela y Sierra Leona.

El endurecimiento llega después de un ataque armado en las inmediaciones de la Casa Blanca a finales de noviembre, atribuido a un ciudadano afgano, que llevó a la suspensión y revisión exhaustiva de procesos de Green Card para personas de 19 países señalados por las autoridades como prioritarios para la seguridad nacional.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicó nuevas directrices para cesar temporalmente la resolución de expedientes de residencia permanente originarios de países como Afganistán, Haití, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Cuba y Venezuela.

Funcionarios federales indicaron que estas medidas buscan fortalecer los controles migratorios tras la detección del sospechoso del ataque a la Guardia Nacional, reactivando verificaciones más rigurosas sobre antecedentes y documentos de solicitantes.

Estas restricciones forman parte de una serie de políticas migratorias implementadas en los últimos años, enfocadas en naciones bajo monitoreo de seguridad, y afectan a miles de personas en proceso de regularización, generando preocupación en la comunidad migrante.

Compartir esta nota