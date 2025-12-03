Lanzan operativo migratorio en Nueva Orleans enfocado en centroamericanos y mexicanos

Día a Día News

EEUU–El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de la operación migratoria denominada Catahoula Crunch en Nueva Orleans, Luisiana, con el objetivo de detener a migrantes con antecedentes criminales. La medida forma parte de un despliegue más amplio de fuerzas federales en varias ciudades gobernadas por demócratas.

El DHS no especificó qué agencias participan en el operativo, aunque medios locales anticiparon la llegada de agentes de la Patrulla Fronteriza, tal como ocurrió en Carolina del Norte durante la operación Charlotte’s Web, desarrollada en noviembre y que resultó en la detención de 200 migrantes.

En su comunicado, la institución señaló que el esfuerzo en Nueva Orleans se enfocará en extranjeros con historial delictivo.

Además, difundió imágenes de migrantes procedentes de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam, que habrían sido liberados bajo políticas santuario adoptadas por algunas jurisdicciones locales.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, aseguró que esas políticas “ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses al liberar a extranjeros criminales”, y destacó que los agentes “arriesgan sus vidas” al ejecutar estas detenciones.

El estado de Luisiana alberga cerca de 223,000 inmigrantes, según datos del American Immigration Council. De ellos, casi uno de cada cinco proviene de Honduras y aproximadamente una octava parte de México. Ante la noticia del operativo, varios restaurantes y negocios latinos en Nueva Orleans anunciaron cierres temporales, alegando preocupación por posibles redadas que afecten a empleados o clientes.

Diversas organizaciones de apoyo a migrantes han cuestionado el enfoque del operativo. Todd Schulte, presidente de la agrupación FWD, expresó en la red X su descontento por la decisión del gobierno federal. “Amigos y socios verán de cerca cómo esta crueldad y caos se impone sobre personas que merecen dignidad y, en muchos casos, solo buscan ajustar su estatus migratorio”, señaló.

El despliegue en Nueva Orleans ocurre en medio de una serie de operativos migratorios impulsados por la Administración de Donald Trump en ciudades de liderazgo demócrata. La alcaldesa LaToya Cantrell, quien dejará el cargo en 2026 a la también demócrata Helena Moreno —de origen mexicano—, manifestó en noviembre su “preocupación” ante la posibilidad de que se ejecutara una acción de esta naturaleza.

Paralelamente, Trump confirmó el martes que la Guardia Nacional será enviada a Nueva Orleans en las próximas semanas, en respuesta a una solicitud del gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, quien pidió apoyo federal para combatir el crimen en la ciudad. “El gobernador Landry ha pedido ayuda, y vamos a enviarla pronto”, declaró el mandatario durante una reunión en la Casa Blanca.

La operación Catahoula Crunch sigue la línea de acciones previas implementadas este año en Los Ángeles y Chicago, donde se registraron manifestaciones ciudadanas en rechazo a las redadas. Las autoridades federales no han precisado cuántas detenciones se prevén en esta nueva fase, aunque el DHS insistió en que su prioridad son los migrantes con antecedentes criminales.

El operativo refuerza la política migratoria actual de Estados Unidos, que combina la detención selectiva con un incremento del control federal en estados con alta presencia de población extranjera, marcando un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad fronteriza de la administración Trump.

