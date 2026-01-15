EE. UU. suspende indefinidamente trámites de visa de inmigrante para 75 países

Día a Día News

EEUU–El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre los cuales figuran Guatemala, Nicaragua, Brasil, Rusia, Colombia e Irán. La medida fue confirmada por el Departamento de Estado y divulgada por medios estadounidenses como Fox News y la agencia Efe.

Las visas de inmigrante permiten la residencia o trabajo permanente en el país norteamericano; no obstante, esta suspensión no afecta las visas de turismo, negocios u otras categorías temporales.

El Departamento de Estado explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar que los nuevos inmigrantes “no se conviertan en una carga económica para el pueblo estadounidense”. Según el comunicado, la suspensión se mantendrá vigente “hasta que se asegure que los inmigrantes no extraen riqueza del país”, sin que se haya establecido una fecha límite para su levantamiento.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó que los consulados han recibido instrucciones para no procesar nuevas solicitudes hasta que concluya una revisión de los controles migratorios. La disposición entrará en vigor el 21 de enero.

De acuerdo con la lista publicada por Fox News, la medida alcanza a países de América Latina, África, Asia y Europa del Este, incluyendo Haití, Nigeria, Pakistán, Siria, Tailandia, Túnez y Uruguay, entre otros.

La Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa Karoline Leavitt, respaldó la directriz y reiteró que se busca “preservar los recursos y beneficios del pueblo estadounidense”.

En 2023, México y Cuba encabezaron la lista de países con mayor número de residentes permanentes aprobados en EE. UU., con más de 180 000 y 81 000 “green cards” emitidas, respectivamente. Sin embargo, un estudio del Brookings Institution señala que en 2025 el país registró una migración neta negativa por primera vez en medio siglo, lo que podría repercutir en el crecimiento económico y el mercado laboral durante 2026.

