Trump advierte aplicar la Ley de Insurrección en Minnesota por disturbios tras operativos de ICE

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección en Minnesota, tras los enfrentamientos registrados durante protestas contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La advertencia fue publicada en su cuenta de Truth Social, donde el mandatario expresó su molestia por la falta de apoyo de las autoridades estatales a los agentes federales. “Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores que atacan a los patriotas de ICE, instituiré la Ley de Insurrección”, escribió Trump.

Las manifestaciones se intensificaron luego de que, la semana pasada, un agente de ICE disparó contra una mujer identificada como Renee Good, durante una protesta en Minneapolis. La víctima intentó evadir a las autoridades en medio de un operativo de detención.

El miércoles por la noche, cerca de 200 personas se concentraron en el sitio del incidente para exigir justicia y el arresto del agente Jonathan Ross, señalado como responsable de los disparos. Durante la protesta, algunos manifestantes lanzaron objetos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

En medio del enfrentamiento, otro residente resultó herido de bala en una pierna. ICE informó que el individuo había agredido previamente a un oficial, quien respondió al ataque.

La Ley de Insurrección, vigente desde 1807, faculta al presidente a desplegar fuerzas militares en territorio estadounidense para restablecer el orden en casos de disturbios graves. Si se aplica, permitiría el envío de tropas federales a Minnesota.

Las tensiones entre la administración Trump y las autoridades locales han aumentado por la manera en que se han manejado las redadas de inmigración. La Casa Blanca ha insistido en que los operativos de ICE continuarán en todo el país pese a las protestas.

