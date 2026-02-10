Frente frío provocará vientos de hasta 50 km/h y bajas temperaturas en zonas altas del país

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que un nuevo evento de vientos nortes ingresará a El Salvador este jueves 12 de febrero, generando un descenso notable de las temperaturas y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas del occidente.

De acuerdo con el Informe Especial N.º 1 del Observatorio de Amenazas, las temperaturas podrían descender hasta los 6 °C en sectores montañosos, entre 15 y 19 °C en valles interiores y de 20 a 23 °C en la franja costera. Estas condiciones se mantendrán durante la noche y madrugada, con mayor sensación de frío en las zonas elevadas del país.

El MARN detalló que los vientos nortes presentarán velocidades sostenidas de 10 a 20 km/h, con ráfagas que podrían intensificarse en puntos donde el terreno favorezca su aceleración. El fenómeno se mantendrá activo hasta la madrugada del viernes 13, sin probabilidad de lluvias y con cielo mayormente despejado.

En cuanto a los días previos, para el martes 10 y miércoles 11 de febrero se prevé ambiente fresco, cielo despejado y viento del noreste y este con velocidades entre 8 y 17 km/h.

El ministerio recomendó a la población evitar quemas agrícolas durante el período de vientos fuertes y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Asimismo, pidió precaución a pescadores y tripulaciones de pequeñas embarcaciones ante mar picado y vientos acelerados frente a la costa salvadoreña.

El Observatorio de Amenazas continuará monitoreando el fenómeno y brindará actualizaciones si se registran variaciones significativas en las condiciones atmosféricas.

