EEUU mata a cinco personas en dos ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico

EEUU--El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo un segundo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico, donde murieron tres personas. Horas antes, otra operación había dejado dos muertos tras atacar una embarcación similar.

Según Hegseth, los tres hombres fallecidos en la operación más reciente se encontraban a bordo de un buque que transitaba por aguas internacionales y que, según la inteligencia estadounidense, estaba involucrado en el contrabando de drogas por una ruta conocida de narcotráfico.

«Hoy, bajo la dirección del presidente Donald Trump, el Departamento de Defensa ha ejecutado otro ataque letal contra un buque operado por una organización designada como terrorista», publicó Hegseth en X. El funcionario agregó que los fallecidos eran “narcoterroristas dedicados al tráfico de drogas en el Pacífico Oriental”.

El presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, defendieron las operaciones, indicando que los ataques responden a un problema de seguridad nacional. Trump afirmó que las acciones buscan reducir la entrada de drogas al país y aseguró que los buques son detectados casi de inmediato. “Si no seguimos esta estrategia, perderemos a cientos de miles de personas”, señaló.

Rubio sostuvo que las autoridades estadounidenses tienen identificadas las embarcaciones y sus tripulaciones desde el inicio de cada trayecto, y que se persigue a quienes transportan drogas hacia el país. “Son personas que viajan por aguas internacionales rumbo a Estados Unidos con hostilidades en mente”, indicó.

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido ocho embarcaciones en aguas internacionales, dejando aproximadamente treinta muertos, y los ataques más recientes parecen ampliar la campaña militar, que antes se concentraba en el Caribe.

El Gobierno estadounidense ha señalado que estas operaciones continuarán mientras persista la amenaza, y que también se enfocarán en posibles rutas terrestres de narcotráfico hacia el país.

