Internacionales

El Louvre reabre tras robo de joyas históricas valoradas en más de $100 millones

Oct 22, 2025 #Apertura, #Francia, #Joyas, #Louvre, #Napoleón, #París, #Robo

Francia–El museo del Louvre reabrió este miércoles sus puertas al público, tres días después del robo de varias joyas de la Corona valoradas en más de $100 millones, según constató una periodista de AFP.

La apertura se realizó a la hora habitual, 09:00 hora local, y los visitantes comenzaron a ingresar de manera gradual. Sin embargo, la galería de Apolo, el área donde ocurrió el robo, permanece cerrada mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades francesas buscan a un grupo de cuatro sospechosos que el domingo pasado ingresaron al museo mediante un montacargas colocado bajo uno de los balcones.

Dos de ellos accedieron al interior usando una sierra radial y sustrajeron varias piezas, incluyendo una diadema de perlas perteneciente a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. Durante la huida, una corona fue abandonada.

El robo, que duró aproximadamente ocho minutos, ha generado debate sobre la seguridad en los museos de Francia y la necesidad de reforzar los controles en instituciones culturales de alto valor histórico.

Las investigaciones continúan y la policía mantiene un operativo para localizar a los responsables y recuperar las joyas faltantes.

