Efeméride 26 de diciembre: Nace Phil Spector uno de los músicos estadounidenses más influyentes y creador del “muro de sonido”

Harvey Philip Spector nació el 26 de diciembre de 1940 en Nueva York y es un músico y productor estadounidense que es conocido sobre todo por su técnica de orquestación en el muro de sonido, el cual consiste en grabar en múltiples pistas de acompañamiento, superponiéndolas hasta crear un sonido compacto y algo apabullante, influenciando a otros músicos como lo fue la banda The Beach Boys y The Beatles quienes lo llamaron para hacerse cargo de las grabaciones del famoso álbum Let It Be.

Muro de Sonido

El concepto muro de sonido (Wall of Sound en inglés) está asociado al estilo de producción denso y en multiples capas del músico, para que Spector logrará obtener dicho concepto los arreglos necesitaban una gran banda que incluyera instrumentos que no eran habituales, como lo eran las guitarras eléctricas y acústicas, y doblar y triplicar muchas partes para crear un sonido más rico y denso, asimismo incluyó un conjunto de instrumentos orquestales que en aquel entonces no estaban asociados a la música que escuchaban los jóvenes.

Discografía

Empezó en 1958, con tan solo 17 años, con los Teddy Bears. Ha compuesto, arreglado, tocado, cantado y producido algunas de las canciones más sobresalientes de la música contemporánea y su repertorio como compositor y productor musical comprende álbumes desde 1959 hasta 2010. Acá te mencionaremos algunos de ellos:

1959: The Teddy Bears Sing – The Teddy Bears

Los Teddy Bears eran un grupo de música pop estadounidense y fueron el primer grupo vocal del productor de discos Phil Spector.

1966: River Deep – Mountain High – Ike and Tina Turner

Es el séptimo álbum de estudio donde Phil Spector es su compositor y productor y él lo considera su mejor trabajo.

1970: Let It Be – The Beatles

Let It Be es el duodécimo y último álbum de estudio lanzado por la banda de pop rock británica The Beatles, el cual fue producido por Spector.

1972: Some Time in New York City John Lennon and Yoko Ono

Este es un álbum de estudio de John Lennon y el quinto junto a Yōko Ono, publicado por Apple Records en el cual Phil formo parte de él como coproductor.

1980: End of the Century – Ramones

Es el quinto álbum de estudio del grupo norteamericano The Ramones el cual fue lanzado en febrero de 1980 y producido por Spector después de que este se interesara por la banda y se ofreciera para producirles el álbum.

2010: Out of My Chelle – Rachelle Spector

Este álbum de Rachelle Spector consta de 10 pistas producidas y arregladas por su entonces esposo Phil Spector.

Asesinato de Lana Clarkson

Spector cumple condena por homicidio en segundo grado en la prisión de Stockton, California desde 2009 por un mínimo de 19 años de cárcel revisable, por lo que sólo podrá pedir la libertad condicional en 2028 a la edad de ochenta y ocho años.

El productor musical fue condenado luego de que el 3 de febrero de 2003 se encontrara el cadáver de la actriz de cuarenta años Lana Clarkson en la mansión Pyrenees Castle en Alhambra, California, su cuerpo estaba desplomado en una silla y tenía una herida de bala en la boca, a lo que Spector declaró en julio de 2003 a la revista Esquire Magazine que fue un suicidio accidental y que ella besó la pistola.

Sin embargo después de ello Spector permaneció en libertad bajo fianza de 1 millón de USD hasta que comenzó el juicio el 19 de marzo de 2007 el cual el juez permitió que las sesiones del juicio fueran televisadas.

El 26 de septiembre de 2007 el juicio fue declarado nulo después de que los doce miembros del jurado no fueran capaces de alcanzar un veredicto al quedarse 10 a 2. Hasta que en octubre de 2008 comenzó la repetición del juicio por el asesinato de Clarkson presidido por el juez Fidler, en ese año no fue televisado y para marzo de 2009 fue visto para sentencia y el 13 de abril de ese año el jurado emitió un veredicto de culpabilidad.

Película inspirada en el caso

Para el 2013 salió una película para televisión Phil Spector de 92 minutos, producida por HBO Films, fue escrita y dirigida por David Mamet y tiene a Al Pacino como Spector y a Helen Mirren como la abogada Linda Kenney Baden.

Sin embargo, la película fue criticada por la familia y amigos de Clarkson por apoyar más la versión de la defensa.