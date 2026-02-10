El 16 de febrero arrancan las obras del metrocable entre Zacamil y el centro de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El 16 de febrero comenzarán oficialmente las obras del primer metrocable de El Salvador, en la colonia Zacamil, distrito de Mejicanos. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), busca transformar la movilidad en el Área Metropolitana de San Salvador mediante un sistema de transporte aéreo rápido, eléctrico y sostenible.

Según el MOP, el trazado del metrocable tendrá una extensión de 3.55 kilómetros y conectará Mejicanos con el centro histórico de la capital, atravesando zonas como la colonia Universitaria Norte, El Refugio, Layco, la colonia Médica y el bulevar Tutunichapa, hasta llegar al Hospital 1.º de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El recorrido incluirá cuatro estaciones principales: la primera se ubicará en la intersección de la Calle al Volcán y la 5.ª Avenida Norte, cerca de la fábrica Melher; la segunda, en la Autopista Norte y la Circunvalación Universitaria; la tercera, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la cuarta en el ISSS, donde se integrará con la futura línea Este-Oeste del metro a la altura del parque Cuscatlán.

El sistema contará con más de 100 cabinas, cada una con capacidad para 10 pasajeros, y podrá transportar hasta 3,500 personas por hora en ambos sentidos. Su operación se prevé durante 18 horas al día, con un tiempo estimado de 14 minutos entre la primera y la última estación.

La construcción, que durará aproximadamente 18 meses, incluye la instalación de siete torres de soporte y 15 bases de concreto en sectores de la colonia Zacamil. Las autoridades han informado que los trabajos podrían generar molestias temporales por el paso de maquinaria, pero aseguraron que se realizarán medidas de mitigación para minimizar el impacto en la comunidad.

El metrocable operará con energía eléctrica, lo que reducirá la contaminación y el ruido en las zonas más congestionadas del Área Metropolitana de San Salvador. Además, facilitará el acceso a centros educativos, hospitales y oficinas públicas.

El proyecto es financiado con fondos nacionales y cooperación internacional, con el respaldo de la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA). El Gobierno estima que estará finalizado en abril de 2027 y se convertirá en el primer sistema de transporte aéreo urbano de Centroamérica.

Compartir esta nota