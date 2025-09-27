El Atlético golea al Real Madrid (5-2) y el Barça amenaza el liderato

Día a Día News

El Atlético de Madrid ofreció la versión más espectacular de su temporada y arrolló al Real Madrid con una contundente goleada de 5-2 en el derbi disputado en el Cívitas Metropolitano.

El triunfo rojiblanco no solo da un golpe anímico al conjunto de Xabi Alonso, sino que también pone fin a su racha de siete victorias consecutivas en LaLiga EA Sports, sembrando dudas en el esquema de juego del líder.

El partido fue una montaña rusa de emociones que comenzó con la ventaja local gracias a un cabezazo de Robin Le Normand a los 14 minutos. No obstante, el Real Madrid mostró su pegada al darle la vuelta al marcador antes del descanso con dos acciones individuales: un tanto de Kylian Mbappé y otro de Arda Güler, quienes aprovecharon las lagunas defensivas rojiblancas para poner el 1-2.

Sin embargo, el Atlético no se rindió y logró igualar la contienda justo antes del pitido intermedio con un testarazo de Alexander Sorloth (45’+2′) a centro de Koke, lo que elevó la tensión en el Metropolitano.

La segunda mitad fue un recital absoluto del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone, con Julián Álvarez como gran protagonista. El delantero argentino transformó un penalti por mano de Güler (51′) para devolver la ventaja a los colchoneros (3-2). A partir de ese momento, el Real Madrid, irreconocible en defensa, se descompuso.

Álvarez completó su doblete con un golazo de falta directa (63′) que se coló por la escuadra de Courtois, desatando la euforia en la grada y sentenciando virtualmente el encuentro (4-2). El broche de oro a la goleada lo puso Antoine Griezmann en el tiempo de añadido (90’+4′), en un contragolpe que significó el definitivo 5-2.

Con este resultado, el Real Madrid mantiene provisionalmente el liderato con 18 puntos, pero ve reducida su ventaja sobre el Atlético de Madrid a 6 puntos.

El FC Barcelona tiene el liderato en sus manos

La inesperada y abultada derrota del eterno rival directo abrió una oportunidad de oro para el FC Barcelona. El conjunto de Hansi Flick no desaprovecha la ocasión y tiene en su mano asaltar la cima de la clasificación en su encuentro programado para este domingo.

El Barça, que sigue en el segundo puesto con 16 puntos, se enfrentará a la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuic. Una victoria culé en este encuentro le permitiría superar al Real Madrid y convertirse en el nuevo líder de LaLiga EA Sports.

