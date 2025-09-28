Firman un acuerdo comprometiéndose a seguir colaborando para ofrecer unos Juegos Olímpicos de 2028 de primer nivel

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el alcalde de Oklahoma City, David Holt, firmaron hoy un Memorando de Entendimiento antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 centrado en la innovación y la coordinación, mientras ambos alcaldes se comprometen a brindar experiencias increíbles para residentes, fanáticos y atletas que continuarán beneficiando a sus ciudades para las generaciones venideras.

Los Juegos de 2028 serán un evento pionero en su tipo, que aprovechará las sedes de Los Ángeles y Oklahoma City para ofrecer unos Juegos financieramente responsables y más sostenibles. RIVERSPORT, una instalación construida específicamente para este fin en Oklahoma City, será la sede oficial de canotaje eslalon para los Juegos Olímpicos de 2028. Oklahoma City también albergará el sóftbol olímpico en 2028.

“Los Ángeles brillará cuando se encienda la llama olímpica en poco menos de tres años. Si bien nos enorgullece ser la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028, estos serán realmente los Juegos de Estados Unidos, incluyendo los eventos que se celebrarán aquí mismo en Oklahoma City”, declaró la alcaldesa Karen Bass . “El acuerdo que la alcaldesa Holt y yo firmamos hoy refuerza nuestro compromiso de brindar experiencias de primer nivel a residentes, aficionados y atletas por igual, y de realizar inversiones inteligentes y sostenibles que beneficien a nuestras ciudades para las generaciones futuras”.

“Esta es una colaboración increíble entre Los Ángeles y OKC, y es realmente beneficiosa para ambas ciudades”, declaró el alcalde David Holt . “Para OKC, permite que esta región del país tenga una oportunidad única en 2028, y por ello, estoy muy agradecido por la amistad y la colaboración que hemos tenido con la alcaldesa Bass, su equipo, el Ayuntamiento de Los Ángeles y LA28. Este evento y este memorando de entendimiento reflejan esta colaboración continua que tanto significa para los habitantes de Oklahoma City”.

La alcaldesa Bass se encuentra en Oklahoma City, Oklahoma, para participar en la Reunión Anual de Liderazgo de Otoño de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos (USCM). Hoy, la alcaldesa Bass, quien preside el programa de la USCM sobre Personas sin Hogar, habló sobre sus urgentes esfuerzos para combatir la crisis de la indigencia. Bajo su liderazgo, Los Ángeles ha experimentado una disminución en la indigencia por segundo año consecutivo, contradiciendo las tendencias nacionales y estatales.

Introducción

En julio de 2017, durante su 130ª sesión, el Comité Olímpico Internacional (COI) otorgó los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 a la ciudad de Los Ángeles.

Posteriormente, LA28 (Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028) determinó que, de acuerdo con la Agenda Olímpica 2020+5 del COI, que insta a los Comités Organizadores a reducir la complejidad y el costo de los Juegos, incluyendo el uso de instalaciones existentes que puedan estar fuera de la región de la Ciudad Anfitriona, Oklahoma City albergaría dos deportes olímpicos de los Juegos de 2028, aprovechando sus instalaciones deportivas de clase mundial. Esta colaboración se anunció públicamente en junio de 2024 y fue aprobada oficialmente por el Ayuntamiento de Los Ángeles el 28 de marzo de 2025.

A lo largo del proceso plurianual que culminó en esta alianza, los alcaldes de cada ciudad han colaborado estrechamente. Los alcaldes de la Ciudad de Los Ángeles y la Ciudad de Oklahoma City firman este Memorando de Entendimiento (MOU) para profundizar la colaboración y garantizar que ambos alcaldes, en nombre de sus ciudades, fortalezcan sus estrechos lazos y amistad para crear mejores ciudades para sus residentes antes, durante y después de los Juegos LA28. Este MOU se centra en las áreas clave de legado e inclusión, innovación y coordinación.

Memorando de Entendimiento

CONSIDERANDO QUE , el Comité Olímpico Internacional seleccionó a Los Ángeles como Ciudad Sede de los Juegos de la XXXIV Olimpiada 2028; y

CONSIDERANDO QUE , LA28, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028, identificó a Oklahoma City como una ciudad ideal para organizar eventos deportivos olímpicos clave; y

CONSIDERANDO QUE , LA28 se ha comprometido a utilizar la infraestructura existente para albergar los Juegos y enfatizar la importancia de la sostenibilidad y la rentabilidad, y Oklahoma City es el hogar de varias instalaciones de clase mundial existentes que pueden utilizarse para los Juegos LA28; y

CONSIDERANDO QUE los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28 serán los “Juegos de Estados Unidos”, que beneficiarán a comunidades, ciudades y estados de todo Estados Unidos.

POR TANTO , los alcaldes de Los Ángeles y Oklahoma City declaran su propósito de fortalecer una colaboración estrecha y continua, guiada por los valores del pragmatismo, el beneficio mutuo, la eficiencia, la reducción de costos y la transparencia. Los alcaldes de Los Ángeles y Oklahoma City lo hacen mediante el acuerdo de los siguientes Artículos:

Artículo 1: Legado e inclusión

Los alcaldes de Los Ángeles y Oklahoma City se comprometen a organizar unos Juegos inclusivos. Trabajarán para garantizar que sus ciudades compartan su experiencia en la expansión de oportunidades económicas para pequeñas empresas, mujeres, minorías, veteranos y otros grupos. También compartirán buenas prácticas en la promoción de la accesibilidad, la salud y el bienestar, el deporte juvenil, los derechos humanos, la sostenibilidad, el éxito de las pequeñas empresas y las empresas locales, y más.

Artículo 2: Innovación

Los alcaldes de Los Ángeles y Oklahoma City se comprometen a aprovechar los Juegos LA28 para invertir en soluciones innovadoras basadas en datos que aborden los desafíos comunes que enfrentan las ciudades. Promoverán el diálogo entre pequeñas empresas, startups, agencias locales de innovación y desarrollo económico, oficinas de turismo, cámaras de comercio e industria, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones comerciales y otros.

Artículo 3: Coordinación

Los alcaldes de Los Ángeles y Oklahoma City se comprometen a dialogar y colaborar frecuentemente para garantizar la coordinación entre ambas ciudades en el período previo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28. Bajo el liderazgo de la alcaldesa Karen Bass y el alcalde David Holt, ellos y/o sus representantes participarán en sesiones trimestrales de coordinación para garantizar un flujo de información ágil y transparente, compartir buenas prácticas y abordar los problemas que afectan a ambas ciudades.

Este Memorando de Entendimiento fue firmado en la ciudad de Oklahoma el viernes 26 de septiembre de 2025, por Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, y David Holt, alcalde de la ciudad de Oklahoma.

Preparándose para los Juegos

Desde que asumió el cargo, el alcalde Bass ha impulsado a Los Ángeles para garantizar que el mundo vea lo mejor de la ciudad. Los Juegos dejarán un legado duradero para los angelinos durante décadas, y los jóvenes angelinos ya se están beneficiando de los Juegos de 2028. El alcalde celebró Más de un millón de inscripciones en PlayLA, un programa que ofrece deportes juveniles y adaptados a bajo costo para niños de Los Ángeles gracias a la financiación de los Juegos Olímpicos de 2028. El alcalde se unió a jóvenes angelinos y atletas paralímpicos para celebrar este logro en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, quehará historia comola primera sede en albergar tres Juegos Olímpicos: en 1932, 1984 y 2028.

Impulso para un mejor Los Ángeles

Los Ángeles ha experimentado una disminución en la indigencia por dos años consecutivos, contradiciendo las tendencias nacionales y estatales. La alcaldesa Bass lidera un cambio duradero, con una disminución del 17.5% en la indigencia en las calles desde que asumió el cargo y un récord histórico de colocaciones de vivienda permanente. La seguridad en Los Ángeles también ha mejorado gracias a estrategias integrales e innovadoras que incluyen la aplicación de la ley y un enfoque de seguridad comunitaria. Los delitos violentos han disminuido en Los Ángeles y el total de homicidios es el más bajo en décadas.

