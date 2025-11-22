El Barça golea 4-0 al Athletic y celebra su regreso al Spotify Camp Nou

Día a Día News

El FC Barcelona inauguró oficialmente el nuevo Spotify Camp Nou con una victoria contundente de 4-0 sobre el Athletic Club, en la jornada 13 de LaLiga EA Sports.

El equipo dirigido por Hansi Flick selló una noche redonda ante 45,157 aficionados que volvieron a llenar las gradas del renovado estadio, aún en obras, para presenciar el regreso del club a su casa y su ascenso momentáneo al liderato del torneo.

El primer gol del encuentro, obra de Robert Lewandowski, tuvo un peso simbólico especial, el polaco, con el brazalete de capitán, abrió el marcador a los cinco minutos tras una recuperación de Eric Garcia y una definición precisa frente a Unai Simón. Con ese tanto, el delantero inscribió su nombre en la nueva era del estadio barcelonista, desatando la euforia de una afición que llevaba meses esperando ese momento.

El conjunto azulgrana dominó el inicio con intensidad y presión alta, generando varias ocasiones claras en los primeros quince minutos. Fermín López y Dani Olmo obligaron a intervenir al guardameta visitante en más de una oportunidad, mientras el Athletic se veía obligado a replegar líneas para contener la ofensiva local.

El equipo de Ernesto Valverde intentó responder con transiciones rápidas y la velocidad de Nico Williams, quien recibió una fuerte pitada de la grada por su frustrado fichaje en verano. Aun así, el atacante protagonizó las acciones más peligrosas de su equipo antes del descanso, obligando a Joan Garcia a intervenir con reflejos.

Sin embargo, el dominio blaugrana se consolidó al cierre del primer tiempo. Lamine Yamal, con una asistencia de gran calidad usando el exterior del pie, habilitó a Ferran Torres, quien firmó el 2-0 en el añadido. El tanto amplió la ventaja y sentenció el rumbo del partido antes de la pausa.

Apenas iniciada la segunda mitad, Fermín López amplió la cuenta con el 3-0 tras una jugada colectiva que recordó al clásico estilo de posesión del Barça. Poco después, Oihan Sancet fue expulsado por una dura entrada sobre Fermín, dejando al Athletic con diez jugadores y sin capacidad de reacción.

Con el resultado asegurado, Flick aprovechó para rotar y dar minutos a jugadores como Araujo, Casadó, Bernal y el joven Dro. También se produjo el esperado regreso de Raphinha, quien volvió a los terrenos de juego tras casi dos meses lesionado y fue ovacionado por la afición al ingresar en el minuto 81.

El 4-0 definitivo llegó en el tiempo añadido, nuevamente por medio de Ferran Torres, cerrando una noche de celebración en la que el equipo mostró autoridad, solidez y eficacia. Tras el pitido final, los jugadores dieron una vuelta de honor mientras el himno del club sonaba a todo volumen y un espectáculo pirotécnico iluminaba el cielo de Barcelona.

Con este triunfo el Barça empata momentáneamente en puntos al Real Madrid (31 pts), quienes juegan el domingo contra el Elche.

El regreso al Spotify Camp Nou fue más que un partido, una ceremonia de reencuentro con la historia y una declaración de intenciones. El Barça volvió a casa goleando, reafirmando su candidatura al título y dejando una imagen de equipo sólido en el inicio de la era Flick.

