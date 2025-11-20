Repechaje al Mundial 2026: Bolivia enfrentará a Surinam e Irak, Italia buscará su pase ante Irlanda del Norte

Día a Día News

La FIFA definió este jueves los emparejamientos de los repechajes intercontinentales y europeos rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Las selecciones de Bolivia, Surinam e Irak protagonizarán uno de los duelos más esperados fuera de Europa, mientras que en el continente europeo destacan los cruces entre Italia e Irlanda del Norte, y Polonia frente a Albania.

Bolivia enfrentará en semifinales a Surinam, y si avanza, jugará la final ante Irak por uno de los últimos boletos disponibles. El sorteo, realizado en la sede de la FIFA en Zúrich, determinó que los partidos se disputarán a partido único entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, en los estadios de Guadalajara y Monterrey, México.

“La Verde” busca volver a un Mundial tras 32 años de ausencia. Su última participación fue en Estados Unidos 1994, bajo la dirección del técnico español Xabier Azkargorta. Antes de esa edición, Bolivia había estado presente en los torneos de 1930 y 1950, sin pasar de la fase de grupos.

Surinam, que pertenece a la CONCACAF, busca su primera clasificación en la historia. Finalizó segunda en su grupo regional, detrás de Panamá y por delante de Guatemala y El Salvador. Su entrenador, el neerlandés Stanley Menzo —exportero del Ajax y exinternacional con Países Bajos— lidera un plantel joven que busca sorprender en la repesca.

En caso de superar a Surinam, Bolivia se medirá ante Irak, que clasificó directamente a la final del repechaje intercontinental por su mejor posición en el ranking FIFA. El conjunto asiático, conocido como los “Leones de Mesopotamia”, participó por única vez en un Mundial en 1986, también en México.

En la otra llave intercontinental, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica, y el vencedor jugará contra la República Democrática del Congo, que también avanzó de forma directa a la final. Los ganadores de cada ruta obtendrán los dos boletos restantes al Mundial 2026, que será el más grande en la historia, con 48 selecciones participantes.

Mientras tanto, en Europa, el sorteo del repechaje continental dejó enfrentamientos de alto nivel. Italia se medirá a Irlanda del Norte en su intento por regresar al máximo torneo del fútbol mundial, tras quedar fuera de las últimas dos ediciones. De avanzar, el equipo dirigido por Gennaro Gattuso se enfrentará al ganador entre Gales y Bosnia, en condición de visitante.

Otros cruces europeos incluyen Polonia frente a Albania, Turquía ante Rumanía, Ucrania contra Suecia, y Dinamarca frente a Macedonia del Norte. Las primeras rondas se disputarán el 26 de marzo y las finales el 31 del mismo mes, ambas a partido único.

En total, doce selecciones europeas buscarán las últimas cuatro plazas disponibles para la UEFA, mientras que las seis naciones del repechaje intercontinental lucharán por los dos boletos restantes para completar las 48 participantes.

El sorteo final de la fase de grupos del Mundial está previsto para el 5 de diciembre en Washington, donde quedarán definidos todos los cruces del torneo que se jugará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

