Messi guía al Inter Miami a su primera final del Este en la MLS

Día a Día News

Impulsado por una actuación sobresaliente de Lionel Messi, el Inter Miami aseguró por primera vez en su historia un lugar en la final de la Conferencia Este de la MLS, tras vencer por 0-4 al Cincinnati en condición de visitante. Los goles fueron obra del propio Messi, del juvenil Mateo Silvetti y de un doblete de Tadeo Allende, en un partido que evidenció el dominio absoluto del equipo dirigido por Javier Mascherano.

El técnico argentino sorprendió al dejar en el banquillo al experimentado Luis Suárez, quien estaba disponible tras cumplir una sanción, y apostó por el joven rosarino Mateo Silvetti, de apenas 19 años. La decisión, que parecía arriesgada, terminó siendo clave en el desarrollo del encuentro.

La conexión entre Messi y Silvetti fue inmediata. En el minuto 19, Jordi Alba recuperó un balón en el medio campo y cedió al capitán del Inter, quien abrió el juego hacia la banda para el juvenil argentino. Silvetti devolvió la asistencia con un centro preciso que Messi remató de cabeza, inaugurando el marcador. Fue el sexto gol del argentino en los ‘play-offs’ y su número 35 en la temporada.

Lejos de conformarse, Messi se mantuvo como protagonista en todos los tantos del encuentro. Además del gol, dio las asistencias en las otras tres anotaciones del conjunto de Florida, consolidando una de sus actuaciones más completas en la MLS. Minutos después de su primer tanto, tuvo otra oportunidad clara tras una habilitación de Sergio Busquets, pero su disparo cruzado se fue apenas desviado.

El Cincinnati intentó reaccionar, aunque sin éxito. Pese a generar algunas llegadas, no logró capitalizar sus ocasiones y se vio superado por la solidez y precisión del Inter Miami, que mantuvo su estructura defensiva y control del balón durante todo el primer tiempo.

En la segunda mitad, el dominio fue total. Al minuto 57, una jugada iniciada por Tadeo Allende por la derecha culminó con una asistencia de Messi para Silvetti, que definió con categoría para el 0-2. Cinco minutos más tarde, el Inter aprovechó un error en salida: Messi robó un balón a Evander y asistió nuevamente a Allende, quien amplió la ventaja.

El cuarto tanto llegó con una fórmula similar. Messi volvió a filtrar un pase al espacio para Allende, que definió con calma frente al guardameta Roman Celentano, sellando la goleada. Con ese resultado, el Inter Miami impuso autoridad y aseguró su clasificación histórica a la final del Este.

La defensa del Cincinnati terminó desbordada ante las combinaciones ofensivas del tridente Messi-Silvetti-Allende, que generó peligro constante por ambas bandas y desarticuló cualquier intento de reacción local.

El Inter Miami ya conoce a su rival. El New York City dio la gran sorpresa de la fase final de la MLS al eliminar por 0-1 al Philadelphia Union, campeón del Supporters’ Shield, gracias a un solitario gol del argentino Maximiliano Moralez. El tanto llegó en el minuto 27, tras una jugada iniciada por Agustín Ojeda y asistida por Nico Fernández.

Con ese resultado, el conjunto neoyorquino selló su pase a la final de la Conferencia Este, que se disputará el próximo sábado en Miami. El ganador obtendrá un boleto para la gran final de la MLS Cup, donde enfrentará al campeón del Oeste, en cuya definición espera el Vancouver Whitecaps.

Compartir esta nota