El Barça logra inscribir a Koundé en La Liga

El FC Barcelona pudo inscribir en LaLiga este sábado al central francés Jules Koundé, la incorporación azulgrana que ha estado dos semanas a la espera de poder debutar como ‘culé’, por lo que podrá contar con minutos este domingo en la tercera jornada ante el Valladolid.



Después de quedarse sin poder jugar ante el Rayo Vallecano y la Real Sociedad, el defensa consiguió la ansiada inscripción que le permite ser alineado por Xavi Hernández. Una espera debida a la regulación del cuadro catalán con el ‘fair play’, aunque finalmente no ha sido necesario la salida de algún jugador para permitir su inscripción.



El pasado 12 de agosto, el cuadro catalán inscribió a todos sus fichajes más los renovados Sergi Roberto y Ousmane Dembélé salvo a Koundé, una operación en tromba en su estreno liguero. Así, Lewandowski, Kessie, Raphinha, Christensen estuvieron disponibles en el primer partido de LaLiga ante el Rayo.



Xavi mostró su convencimiento en la rueda de prensa previa al encuentro de contar con el central para el tercer duelo de Liga. «Estamos convencidos de que Koundé estará inscrito y podrá jugar para ayudarnos a ganar el partido. Nunca vamos a adulterar la competición y menos en la situación que estamos. Ha sido muy complicado inscribir a jugadores y lo está siendo ahora», explicó.



Y ahora llega su turno, por lo que ya ha sido dado de alta en la página de la competición. Por ello, una vez conseguido el objetivo prioritario de la secretaría técnica, el Barça no da por cerrada la plantilla.



El club espera la contratación de algún refuerzo más, principalmente en el lateral derecho, puesto que Xavi no cuenta con Sergiño Dest. Un mercado movido para los azulgranas, que ultiman sus opciones en el mercado a falta de cinco días para su cierre.





