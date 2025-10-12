El Caballero del Vallenato presenta “Se Está Acabando El Año” 

El inconfundible estilo y la trayectoria de Peter Manjarrés vuelven a brillar con fuerza tras recibir una nominación al Latin GRAMMY® 2025 en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por su más reciente producción La Jerarquía. Este reconocimiento consolida a Manjarrés como una de las figuras más importantes e influyentes del género, reafirmando su compromiso con la tradición vallenata y su constante evolución musical.

La Jerarquía, grabado entre Valledupar, Barranquilla y Miami, es una obra que celebra la esencia más pura del vallenato mientras incorpora matices contemporáneos. El álbum reúne 16 canciones escritas por grandes compositores y refleja el recorrido artístico y emocional de Manjarrés junto a su compañero musical Luis José Villa, con quien comparte una complicidad sonora que enriquece cada interpretación.

Esta nueva nominación se suma a una historia de éxitos en los Latin GRAMMY®, donde Peter Manjarrés ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por Sólo Clásicos (2008) y El Caballero (2009), además de haber sido nominado por Tu Número Uno (2011). Con La Jerarquía, el artista reafirma su posición como referente del folclor colombiano ante la comunidad musical internacional.

A la par de este importante logro, Manjarrés continúa sorprendiendo al público con el lanzamiento la semana pasada de su más reciente sencillo, “Se Está Acabando El Año”, una colaboración con Luis José Villa que irradia alegría, ritmo y emoción. La canción, escrita por Peter Manjarrés, Nicolás Tovar y Víctor Ariza, captura la nostalgia de las fiestas decembrinas y celebra el valor de los recuerdos, los afectos y las nuevas oportunidades que llegan con cada cierre de ciclo.

Con su característico toque de elegancia y sensibilidad, Peter Manjarrés sigue honrando la música vallenata mientras expande sus fronteras sonoras, conectando con nuevas generaciones sin perder la esencia que lo distingue.

