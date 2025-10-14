Mar. Oct 14th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Espectáculos

Rodrigo Guirao nominado a “Mejor Actor Protagonista de Telenovela Familiar”

Oct 14, 2025
Astrid Janer y Rodrigo Guirao, foto crédito: Atresmedia

El actor y músico argentino Rodrigo Guirao ha sido nominado a “Mejor Actor Protagonista de Telenovela Familiar” en la novena edición de los Premios PRODU 2025, por su destacada interpretación en La Encrucijada, una serie original de Antena 3 producida por Secuoya Studios en colaboración con Ay Yapim y Atresmedia TV, que marca un nuevo hito en su carrera internacional.

Reconocido por su sensibilidad artística, carisma y trayectoria internacional, Rodrigo Guirao consolida con esta nominación su posición como uno de los actores más versátiles y admirados del mundo hispano. En La Encrucijada, Guirao interpreta a un personaje complejo y emocionalmente profundo, que ha conquistado tanto a la crítica como al público, demostrando su madurez interpretativa y su compromiso con cada papel.

Los Premios PRODU, considerados los galardones más importantes de la industria del entretenimiento en español, celebran el talento y la excelencia de los profesionales que impulsan la producción audiovisual en Iberoamérica. La ceremonia oficial se llevará a cabo en el marco de MIP Cancún, reuniendo a las figuras más destacadas del sector televisivo.

“Esta nominación en los Premios PRODU 2025 representa un reconocimiento a años de trabajo constante, disciplina y pasión por actuar. Me siento profundamente agradecido con el público, los productores y el equipo de La Encrucijada por confiar en mí y acompañarme en este viaje”, expresó Rodrigo Guirao al conocer la noticia.

Con este logro, Guirao continúa fortaleciendo una carrera que lo ha llevado a trabajar en proyectos en Argentina, México, España y Estados Unidos, consolidándose como un referente del talento latino que trasciende fronteras.

Con una trayectoria que abarca televisión, cine y teatro, Rodrigo se encuentra en uno de los momentos más destacados de su carrera. Recientemente protagonizó en México la telenovela ‘Me atrevo a amarte’, una producción de TelevisaUnivision que se transmitió con gran éxito, consolidándolo como uno de los rostros más relevantes de la televisión.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Espectáculos

El Caballero del Vallenato presenta “Se Está Acabando El Año” 

Oct 12, 2025
Espectáculos México

El Dr. José Vitto firma alianza con Keno Manzur, director nacional de Miss Universe Chile

Oct 8, 2025
Espectáculos

Caterina Valentino: “Vestir el Éxito, Presencia y Poder”

Oct 7, 2025
error: Contenido protegido