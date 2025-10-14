Rodrigo Guirao nominado a “Mejor Actor Protagonista de Telenovela Familiar”

Astrid Janer y Rodrigo Guirao, foto crédito: Atresmedia

El actor y músico argentino Rodrigo Guirao ha sido nominado a “Mejor Actor Protagonista de Telenovela Familiar” en la novena edición de los Premios PRODU 2025, por su destacada interpretación en La Encrucijada, una serie original de Antena 3 producida por Secuoya Studios en colaboración con Ay Yapim y Atresmedia TV, que marca un nuevo hito en su carrera internacional.

Reconocido por su sensibilidad artística, carisma y trayectoria internacional, Rodrigo Guirao consolida con esta nominación su posición como uno de los actores más versátiles y admirados del mundo hispano. En La Encrucijada, Guirao interpreta a un personaje complejo y emocionalmente profundo, que ha conquistado tanto a la crítica como al público, demostrando su madurez interpretativa y su compromiso con cada papel.

Los Premios PRODU, considerados los galardones más importantes de la industria del entretenimiento en español, celebran el talento y la excelencia de los profesionales que impulsan la producción audiovisual en Iberoamérica. La ceremonia oficial se llevará a cabo en el marco de MIP Cancún, reuniendo a las figuras más destacadas del sector televisivo.

“Esta nominación en los Premios PRODU 2025 representa un reconocimiento a años de trabajo constante, disciplina y pasión por actuar. Me siento profundamente agradecido con el público, los productores y el equipo de La Encrucijada por confiar en mí y acompañarme en este viaje”, expresó Rodrigo Guirao al conocer la noticia.

Con este logro, Guirao continúa fortaleciendo una carrera que lo ha llevado a trabajar en proyectos en Argentina, México, España y Estados Unidos, consolidándose como un referente del talento latino que trasciende fronteras.

Con una trayectoria que abarca televisión, cine y teatro, Rodrigo se encuentra en uno de los momentos más destacados de su carrera. Recientemente protagonizó en México la telenovela ‘Me atrevo a amarte’, una producción de TelevisaUnivision que se transmitió con gran éxito, consolidándolo como uno de los rostros más relevantes de la televisión.

