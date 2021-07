El ciclista español David Valero consigue el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El español David Valero, se lleva el bronce en ciclismo de montaña en la competencia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en su tercer día de desarrollo.

Valero logró un tiempo de 1:25:48 en la prueba de ciclismo de montaña, a solo 34 segundos del ganador de la carrera, el británico Thomas Pidcock, de 21 años. Mientras que, el suizo Mathias Flueckiger, conseguió la medalla de plata.

Con este logro, Valero de 32 años, se convierte en el segundo deportista español en ganar una medalla en Tokio 2020, y su primera en unos Juegos Olímpicos.

“Estos serán mis segundos Juegos Olímpicos y ya sé a lo que me enfrento, la importancia de la cita; sé la mentalidad con la que hay que estar en la línea de salida y que no es cualquier carrera y eso me da una tranquilidad especial”, decía David Valero para la Federación Española de Ciclismo.