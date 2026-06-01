El Barcelona confirma oferta por Julián Álvarez; Atlético de Madrid insiste en su continuidad

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España–La posible transferencia de Julián Álvarez se convirtió en uno de los temas más comentados del mercado de fichajes luego de que el FC Barcelona confirmara que presentó una oferta formal al Atlético de Madrid por el delantero argentino.

De acuerdo con información publicada por Mundo Deportivo, el club azulgrana envió una propuesta inicial de 100 millones de euros para intentar incorporar al atacante, una operación que, según el medio español, fue trasladada a la dirección deportiva del conjunto madrileño.

La versión surge después de que el Atlético de Madrid negara públicamente la existencia de una oferta. Sin embargo, fuentes citadas por el medio catalán sostienen que la propuesta sí fue presentada y que el Barcelona mantiene su interés en el campeón del mundo con Argentina.

Mientras tanto, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, reiteró este lunes que Julián Álvarez forma parte del proyecto rojiblanco y descartó cualquier escenario de salida a corto plazo.

“Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada sino por muchas otras”, afirmó el dirigente durante un evento celebrado en Madrid.

Cerezo también señaló que el club trabaja de forma permanente en la planificación de la plantilla y que cualquier novedad relacionada con incorporaciones o movimientos de mercado será comunicada en su momento.

Las informaciones publicadas en España apuntan a que el Barcelona mantiene su interés en el delantero argentino, mientras que el Atlético insiste en que el futbolista, quien tiene contrato hasta 2030, continúa siendo una pieza importante dentro de su proyecto deportivo.

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