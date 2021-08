El Comité de Familiares de Presos Políticos solicita a la Cruz Roja su intercesión para verificar el estado de salud de los ex funcionarios de gobiernos capturados y procesados por delitos de corrupción

Redacción : Fidel López

El Comité de Familiares de Presos Políticos solicitó al Comité Internacional de Cruz Roja su intercesión para verificar el estado de salud de los ex funcionarios de los gobiernos del FMLN que fueron capturados a mediados de julio, y que son procesados por el cometimiento de delitos de corrupción.





“No nos dejan ver a nuestros familiares, hoy se cumplen 20 días sin que sepamos a ciencia cierta cuál es su condición de salud” expresó Zoila Menjívar, hermana de la ex Ministra de Salud Violeta Menjívar.



Desde su detención hasta la fecha, los imputados no han tenido acceso a visita por parte de sus familiares ni de sus abogados defensores expresó Zoila.





Por su parte el ex diputado del FMLN Jorge Schafik Handal aseguró que en “a los presos políticos se les está negando el acceso a sus derechos por parte de este gobierno el argumento de la pandemia por covid 19” .Los ex funcionarios capturados corresponden a los nombres de: Violeta Menjívar, ex ministra de Salud, el ex Ministro de hacienda Carlos Cáceres, el ex Viceministro de Agricultura Hugo Flores, la ex Viceministra de Ciencia y Tecnología Herlinda Handal, y el ex diputado Calixto Mejía. Todos ellos son acusados por delitos de Lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.

