El Dr. Nitin Kapur recomienda a los hombres a que vayan al médico a chequearse frecuentemente

Foto: Cedars-Sinai

El médico de atención primaria en Cedars-Sinai dice que la razón por la que los hombres no van al médico se debe a los mensajes culturales que reciben desde una edad temprana, es por ello que te quiere compartir como lograr que vayan al médico.

“Acondicionamos culturalmente a los hombres para que sean el sostén de la familia, los proveedores y sean fuertes”, dice el Dr. Kapur. “Les enseñamos a no ser vulnerables, pero el solo hecho de ver a un proveedor de atención primaria es una experiencia vulnerable, porque tienes que hablar sobre tu salud física” agregó.

De acuerdo con las investigaciones muestran que es menos probable que los hombres vayan al médico que las mujeres y muestra que los hombres también son más propensos a saltarse los exámenes de salud, ignorar las recomendaciones de salud de su proveedor de atención primaria y participar en comportamientos más riesgosos que pueden ser perjudiciales para su salud.

Según el Dr. Kapur retrasar la atención puede tener consecuencias graves para la salud y es algo que es más probable que los hombres hagan, pues esperan hasta que sus síntomas empeoran antes de ir al médico y descuidan los exámenes de salud preventivos.

“Es más probable que los hombres vengan a verme entre los 60 y 70 años con problemas de presión arterial no controlados , pero no me han visto con regularidad ni han venido a visitas preventivas“, dice el Dr. Kapur.

asimismo, el médico explica a algunos hombres por qué es importante la atención preventiva puede ser un desafío.

“Algunos hombres tienen la idea de que ‘No me puede pasar nada malo, estará bien'”, dice el Dr. Kapur. “Escucho esto con tanta frecuencia en mis clínicas. Va de la mano con la idea de que los hombres se sienten invencibles”, comenta.

De igual manera, el doctor comenta que incluso cuando se trata de las tasas de vacunación contra COVID-19 , existe una discrepancia entre hombres y mujeres. En abril de 2021, el análisis de datos reveló que las mujeres estaban recibiendo la vacuna COVID-19 en tasas más altas que los hombres.

La razón detrás de esta diferencia no está clara, pero el Dr. Kapur dice que no le sorprende saber que los hombres se están quedando atrás de las mujeres en la vacunación.

“Algunos hombres me han dicho: ‘Todavía no me he enfermado. No soy ese tipo que se resfría y tiene gripe todo el tiempo, así que ¿por qué debería vacunarme?'”, expresó el Dr. Kapur.

“En estos casos, les digo a los hombres: ‘Estamos tratando de evitar que se enfermen. Me alegra que nunca hayan tenido gripe o que solo hayan contraído un resfriado una vez cada década, pero es precisamente por eso que deben vacunarse’ ‘. . ‘”, agregó.

De acuerdo con el Dr., Las medidas preventivas, como las vacunas, ayudan a mantener su función y lo mantienen en excelente estado de salud.

Además, enfatiza que los exámenes preventivos de salud pueden parecer opcionales para algunos hombres, pero identificar el riesgo de ciertas enfermedades y condiciones de salud desde el principio puede mejorar significativamente los resultados del tratamiento.

Cabe señalar que la necesidad crucial de exámenes de detección de cáncer de colon en hombres recibió atención nacional en 2016, cuando el actor Chadwick Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 a la edad de 40 años. Boseman murió en 2020 después de que su cáncer de colon progresara a la etapa 4.

“El cáncer puede afectar a los hombres en lo mejor de sus vidas”, dijo el Dr. Kapur.

Es por ello que el médico insta a adquirir el hábito de las visitas regulares la médico. “Si bien los niños y los hombres pueden sentir la presión de estar en buena forma física o de que sus cuerpos se vean de cierta manera, hay menos énfasis en su salud real”, recalcó Kapur.

“Que un hombre diga: ‘Cuido mi cuerpo. Hago ejercicio. Puedo hacer press de banca 300 libras. Y veo a mi médico todos los años. Me controlan la presión arterial, ¿por qué no puede ser una forma de ¿masculinidad?”, recalcó.

“De la misma manera que los hombres tienen un contador, un mecánico o un abogado al que pueden acudir y confiar, deberíamos normalizar que los hombres tengan una relación con su médico de atención primaria”, dijo.

Kapur, agregó que incluso para los hombres de entre 20 y 30 años que están sanos, visitar a un médico para un chequeo anual les ayuda a adquirir el hábito de ver a un médico con regularidad.

“Una vez que haya creado una relación con un paciente masculino, espero seguir examinándolos anualmente, para que podamos contraer la enfermedad antes de que aparezca”, concluyó el Dr. Kapur.