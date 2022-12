El economista Carlos Acevedo califica como positiva la reforma de pensiones y desempeño en recaudación tributaria

Escucha este artículo Escucha este artículo

Durante una entrevista matutina, el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR),

Carlos Acevedo, destacó que la nueva reforma al sistema de pensiones presentada por el Órgano Ejecutivo es de los logros más significativos que El Salvador ha alcanzado en este 2022.



«Yo consideraría que la reforma de pensiones es el tercer logro más importante en materia económica (en 2022). Del 1 al 10 yo le pondría 8 a la reforma de pensiones», expresó.



El exfuncionario manifestó estar de acuerdo con el aumento a la pensión mínima, el recorte de las pensiones VIP, el aumento del 30 % y la reducción de la comisión del 1.9 % de las AFP. De esta última señaló que las administradoras de pensiones han cobrado alrededor de $2,700 millones en comisión y seguros desde que inició el sistema que las involucró.



“Me parece mejor de lo que teníamos. Me parece bien el aumento a la pensión mínima, el recorte de las pensiones VIP, el aumento del 30 % y la reducción de la comisión del 1.9 % de las AFP”, dijo Acevedo.



Con las disposiciones que las normativas establecen, las pensiones que ya están entregándose tendrán diferentes rangos de incremento: la mínima, por ejemplo, pasará de $304.17 a $400; una de $500 pasará a $650 y así sucesivamente.



Aquellas personas que sacaron el anticipo del 25 % de sus ahorros ya no tienen que devolverlo ni trabajar más años como requisitos para jubilarse y siempre obtendrán el ingreso de manera periódica.



La comisión de las AFP baja de 1.9 % a 1 %, y además, la rentabilidad de los ahorros previsionales subirá hasta el 7 %. Estos aumentos en el dinero que entra al fondo se usará directamente para beneficio de cotizantes y pensionados.



Por otra parte, Acevedo también señaló que otro de los logros económicos ha sido el manejo de pasivos, lo cual ha calificado como un éxito que ha generado la reducción del riesgo país y ahorros.



Por lo tanto, destacó que el Gobierno de El Salvador proyecta cerrar este 2022 con $900 millones más que lo recaudado en 2021, alcanzando una recaudación tributaria que rondará los $6,700 millones.



En ese sentido, el experto en economía prevé que El Salvador tiene podría mantenerse como el líder de recaudación en América Latina por segundo año consecutivo.



«La carga tributaria creo que va a volver a estar arriba del 20 % del PIB en este año, por segunda vez en la historia. El Salvador tiene la probabilidad de volver a ser el líder en América Latina en recaudación», dijo, Carlos Acevedo.



No obstante, el expresidente del BCR subrayó que el tema de seguridad ha contribuido de manera significativa en la recuperación económica de El Salvador. «La reducción de los homicidios a casi cero es muy positiva para la reactivación de la economía. De 1 a 10 le pondría 9 a la gestión en esta materia», acotó Acevedo.





