El escritor Feliciano Salgado publica su libro “Estamos en la mente de Dios”

El reciente lanzamiento del libro Estamos En La Mente De Dios, escrito por Feliciano Salgado, una increíble colección de testimonios y palabras de aliento, basados en el Salmo 23 de las Sagradas Escrituras.

Feliciano Salgado, nació en el pueblo de Toa Baja, Puerto Rico el 11 de septiembre de 1961, de padres puertorriqueños, Feliciano Salgado Marrero y Carmen Méndez González, es el hijo mayor de tres hermanos. Se graduó de la escuela superior de Toa Baja, Adolfina Irizarry de Puiz.

Se casó a la edad de veintiún años con Marisol Figueroa Rivera en el año 1982. Luego de haber procreado su hijo mayor en Puerto Rico, deciden moverse a los Estados Unidos en el año 1985 para poder sostener a su familia, llegando a la ciudad de New Brittain, Connecticut, en donde se establecieron. En esa ciudad procrearon tres hijos más. En la actualidad Feliciano y Marisol Salgado son pastores de la Iglesia Lirio de los Valles Luz de Cristo, ubicada en la ciudad de Meriden, Connecticut, incorporada al Concilio Latino Americano.

Salgado nos dice: “esta obra, está basada en el Salmo 23, palabras que el Señor Jesús colocó en mi corazón, que por su voluntad me ha permitido presentarla a todo aquel que busca palabras de aliento para su vida espiritual. Mi consejo es que no pasen por alto ninguna de las palabras escritas en la obra, para que sean llenos de la presencia de Dios, y puedan conocer que Dios no los va a dejar solos. Que Dios me los bendiga siempre”

Publicada por Page Publishing, el interesante libro de Feliciano Salgado, Estamos En La Mente De Dios, es una guía de vida, bajo el cuidado y el amor de Dios, cuya base son las sabias escrituras del Salmo 23. Este libro puede adquirirse en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.