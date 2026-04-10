El Faro el ala comunicacional de las pandillas

Por Lic. Carlos Huezo / Sociólogo

Luego de publicar su último refrito, dónde busca a todas luces, opacar una realidad tan evidente como es la seguridad en la refundación de este nuevo El Salvador, simplemente dista colosalmente del sentir poblacional, que respalda inmensamente al mandatario actual.

El dolor, la sangre y el luto por parte del pueblo salvadoreño, ningún «documental» parcializado y falaz lo cambiará, aparentemente producto de la sangre derramada del pueblo, estaba la remuneración para ese panfleto visceral, que solo quedan los girones y la ridiculez del «periodismo» improductivo en su máximo esplendor, quedando en evidencia, que nunca puedes estar contra del pronunciamiento y la decisión del soberano determinante e inteligente, que anhela seguir viviendo en paz y libertad.

El umbral de no retorno, es una realidad y la bandera de paz y libertad no es negociable, por ningún «documental» tampoco por presión de «organismos» internacionales y menos por cómplices pandilleriles, cómo ciertos personajes que desinforman a través de ese panfleto.

Bien lo define (A. Philip Randolph) en aquella frase icónica, «La libertad nunca es dada ; se gana.» y el pueblo Salvadoreño se la ganó, derrotando al miedo y confiando en su actual mandatario y con la ayuda de Dios, se tendrán los del faro que seguir rasgando las vestiduras, pero al pasado no regresaremos jamás, ningún Salvadoreño de bien está dispuesto a negociar la paz y libertad ganada con mucho esfuerzo y dedicación, por ningun motivo. Este es el tiempo de los nobles y de los buenos.

Cuidemos de este nuevo El Salvador.

Compartir esta nota