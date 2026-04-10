Asamblea aprueba reformas de ley para reducir el precio de la energía eléctrica

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ElSalvador–La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas a la Ley General de Electricidad orientadas a disminuir el costo de la energía para los usuarios, mediante ajustes en la forma de generación, comercialización y fijación de precios en el país.

Las modificaciones priorizan el ordenamiento y fortalecimiento de la generación distribuida, es decir, la producción de electricidad a pequeña escala —como la solar— que se conecta directamente a las redes de distribución. El objetivo es que el crecimiento de estas fuentes se traduzca en tarifas más bajas a mediano plazo.

Uno de los cambios clave apunta a corregir la forma en que se determinan actualmente los precios de esta energía. Hasta ahora, estos han sido fijados mediante acuerdos entre empresas tomando como referencia fuentes más costosas, como el búnker o el diésel, lo que encarece el costo final para el usuario. Con las nuevas reglas, se busca que las tarifas reflejen el menor costo de las energías renovables.

Además, la normativa introduce la creación de un mercado minorista de energía, con el fin de regular de forma más precisa las transacciones dentro de las redes de distribución. A esto se suma la implementación de un sistema de medición comercial regulada que permitirá conocer con exactitud la energía generada, la que se inyecta a la red y su impacto en la factura eléctrica.

Durante el análisis legislativo, autoridades del sector energético señalaron que la generación distribuida en El Salvador ha alcanzado los 553 megavatios instalados, lo que evidencia un crecimiento sostenido y la necesidad de establecer reglas claras para su desarrollo.

Las reformas también incorporan medidas para fortalecer la supervisión del sistema eléctrico. Entre ellas destacan la regulación de los procesos de interconexión, el monitoreo en tiempo real de las plantas de generación, la exigencia de estudios técnicos para nuevos proyectos y la integración de tecnologías como el almacenamiento de energía.

Asimismo, se refuerzan las atribuciones de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que será responsable de autorizar proyectos y evaluar la capacidad del sistema para integrar nuevas iniciativas.

Aunque los efectos no serán inmediatos, las autoridades señalan que el propósito de estos cambios es que, conforme avance la implementación y aumente la participación de energías renovables, los usuarios puedan percibir una reducción en el costo de la electricidad.

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