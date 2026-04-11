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Tragedia en La Libertad: dos estudiantes hondureños mueren ahogados y uno sigue desaparecido

Abr 11, 2026 #Ahogamiento, #Desaparecido, #Emergencia, #Estudiantes, #Honduras, #La Libertad, #Playa, #Sucesos, #UCH, #Universidad

Día a Día News

ElSalvador–Dos estudiantes universitarios de Honduras fallecieron por ahogamiento en una playa del departamento de La Libertad, mientras que un tercer joven permanece desaparecido, según confirmó la Universidad Católica de Honduras (UCH).

La institución detalló que los jóvenes formaban parte de una gira académica en El Salvador. Tras finalizar sus actividades, el grupo se encontraba en un espacio de recreación cuando ocurrió el hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Fredy Arnulfo Valle y Alexis Roberto Romero, ambos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil del campus en Santa Rosa de Copán. Asimismo, la universidad informó que el estudiante desaparecido es Olvin Alexander Mejía.

En un comunicado, la UCH expresó sus condolencias y señaló que brinda acompañamiento a los familiares y compañeros de los estudiantes afectados.

La universidad no especificó el lugar exacto del incidente; sin embargo, versiones de medios locales indican que ocurrió en un balneario de la costa del Pacífico salvadoreño.

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