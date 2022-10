Histórico festival Taste of Soul de Los Ángeles exhibió paisajismo nativo inspirado en la sequía en la campaña Save Our Wate

Escucha este artículo Escucha este artículo

Las nuevas tendencias en ornatos y jardinería resistentes a la sequía llegaron a Sur de California hoy en el regreso del histórico festival familiar Taste of Soul, donde los asistentes visitaron el Jardín Zen del programa de conservación de agua del estado y se llevaron a casa plantas nativas de California, tolerantes a la sequía. Participar en la reactivación del evento anual Taste of Soul de Los Ángeles es el más reciente esfuerzo que ha realizado la campaña estatal Save Our Water para mostrar los determinantes pasos que están dando los californianos para conservar el agua a largo plazo y enfrentar no solo la sequía extrema, sino la realidad de un clima cambiante.

“Estamos emocionados de mostrar lo que el espíritu sabio y enérgico de los Californianos puede hacer con el uso del agua en una de las celebraciones más grandes de la cultura, la historia y la comunidad afroamericana en el condado de Los Ángeles”, dijo Margaret Mohr, directora adjunta de comunicaciones del Departamento de Recursos Hídricos. “Todos estamos modificando nuestros hábitos de agua y el Festival Taste of Soul fue el lugar ideal para mostrar cómo es la verdadera conservación del agua; eso es lo que hemos demostrado con la campaña Save Our Water”.

“Los californianos sabemos que nos enfrentamos a una sequía extrema. Somos conscientes de que esto es más grande que cualquier restricción de emergencia por sequía. Estamos modificando nuestro estilo de vida, nuestros hogares, comenzando con lo que sembramos en nuestros espacios verdes y vitales”, dijo Mohr. “Estamos comprometidos a modificar nuestros hábitos de uso de agua en todos los entornos, no solo con duchas más cortas y reúso de aguas residuales — sino con paisajes completamente renovados con plantas nativas de California resistentes a la sequía”.

Ubicado en el histórico Crenshaw Blvd., el Jardín Zen de Save Our Water abierto todo el sábado cerca del escenario musical 94.7 The WAVE. Fue creado con diseños y atributos inspiradores para que los visitantes recibieran plantas nativas de California para sus propios jardines.

Gracias a nuestros socios, ScottsMiracle-Gro y Bonnie Plants, el Jardín Zen de Save Our Water exhibió un espacio amigable con el agua con bellos diseños.

Los visitantes aprendieron sobre la conservación del agua, las plantas tolerantes a la sequía, paisajismo nativo y les alentamos a comprometerse a reducir su consumo de agua en un 15%. Los asistentes ganaron premios de rifas de plantas nativas, paquetes de semillas que ahorran agua y sillas nuevas para jardín.

El gobernador Gavin Newsom escribió el mes pasado que, sin acción, los funcionarios estatales creen que el clima extremo podría disminuir el suministro de agua de California hasta en un 10% para 2040. “Los californianos han respondido repetidamente al llamado de usar menos agua en sequías pasadas. Mientras el estado se prepara para la posibilidad de un cuarto año seco y posibles extremos climáticos, es más importante que nunca que todos adoptemos la conservación del agua como una forma de vida”, escribió.

