Mar. Sep 2nd, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

El lunes cerró con dos homicidios en Santiago de María y Acajutla

Sep 2, 2025 #Acajutla, #El Salvador, #Homicidios, #PNC, #Santiago de María

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la noche de este lunes el asesinato de una mujer en el distrito de Santiago de María, en el municipio de Usulután Norte.

La víctima fue identificada como Carolina Sorto, enfermera de 29 años, quien fue encontrada en su vivienda con una herida en la muñeca derecha y golpes en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades señalaron como principal sospechoso a su expareja, Víctor Ernesto Durán González, de 27 años, quien fue capturado poco después. La PNC informó que ambos habían finalizado su relación cinco días antes del crimen.

La corporación policial indicó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar el motivo del asesinato.

En horas de la tarde de ese mismo lunes, la PNC también registró otro homicidio en el municipio de Acajutla, Sonsonate Oeste.

En este caso, la víctima fue un hombre de 45 años que murió a causa de lesiones en la cabeza y el rostro provocadas con un objeto contundente. Según la información preliminar, el ataque ocurrió mientras la víctima compartía bebidas alcohólicas con otros hombres.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Rescatan a seis turistas atrapados en posa de Santa Ana

Sep 2, 2025
El Salvador

Lluvias y tormentas afectarán al país por influencia de onda tropical

Sep 2, 2025
El Salvador

FGR reporta capturas en occidente; destacan casos de pornografía infantil, estafa y tráfico de drogas

Sep 2, 2025
error: Contenido protegido