El lunes cerró con dos homicidios en Santiago de María y Acajutla

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la noche de este lunes el asesinato de una mujer en el distrito de Santiago de María, en el municipio de Usulután Norte.

La víctima fue identificada como Carolina Sorto, enfermera de 29 años, quien fue encontrada en su vivienda con una herida en la muñeca derecha y golpes en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades señalaron como principal sospechoso a su expareja, Víctor Ernesto Durán González, de 27 años, quien fue capturado poco después. La PNC informó que ambos habían finalizado su relación cinco días antes del crimen.

La corporación policial indicó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar el motivo del asesinato.

En horas de la tarde de ese mismo lunes, la PNC también registró otro homicidio en el municipio de Acajutla, Sonsonate Oeste.

En este caso, la víctima fue un hombre de 45 años que murió a causa de lesiones en la cabeza y el rostro provocadas con un objeto contundente. Según la información preliminar, el ataque ocurrió mientras la víctima compartía bebidas alcohólicas con otros hombres.

Finalizamos el lunes 01 de septiembre, con 2 homicidios en el país. pic.twitter.com/v2oGzFfC2v — PNC El Salvador (@PNCSV) September 2, 2025

Compartir esta nota