FGR reporta capturas en occidente; destacan casos de pornografía infantil, estafa y tráfico de drogas

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR) giró 14 órdenes de captura en diferentes municipios del occidente del país. Las detenciones responden a procesos judiciales abiertos por delitos que van desde pornografía infantil y estafa agravada, hasta tráfico ilícito de drogas.

Según el informe oficial, los operativos fueron ejecutados en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y en algunos casos incluyeron allanamientos que permitieron la incautación de teléfonos, dinero en efectivo, drogas y un vehículo utilizado por los imputados.

Profesor investigado por pornografía infantil

Uno de los procesos judiciales más relevantes involucra a Miguel Ángel Villeda Mejía, profesor de educación física en un centro escolar del occidente del país. La investigación señala que entre 2023 y 2024 contactó a una alumna a través de plataformas digitales y mediante engaños le solicitó imágenes íntimas.

La Fiscalía documentó que, tras obtener las fotografías, el imputado amenazaba a la menor para evitar que denunciara lo sucedido. Fue hasta que la madre de la adolescente descubrió el hecho que se interpuso la denuncia, dando inicio a la investigación.

El profesor enfrenta cargos por pornografía infantil agravada cometida a través de medios tecnológicos, además de otros delitos relacionados con el caso.

Estafa de $70,000 bajo esquema de inversión

En otro proceso, la FGR reportó la captura de Rodolfo Quijada Sanabria, acusado de estafa agravada. De acuerdo con la denuncia, Quijada ofreció a la víctima invertir en la compra de ganado, asegurando que cada mes entregaría ganancias derivadas del negocio.

La persona afectada entregó $70,000 como capital, recibiendo un cheque de la misma cantidad como garantía. Sin embargo, al intentar cobrarlo, el banco informó que las cuentas del imputado estaban bloqueadas.

Las diligencias fiscales incluyeron allanamientos en los que se incautaron teléfonos y documentos que serán presentados como prueba en la etapa judicial.

La FGR indicó que las 14 órdenes de captura forman parte de un plan de seguimiento a investigaciones abiertas en la zona occidental, en las que se busca procesar delitos vinculados a violencia contra menores, fraudes económicos y tráfico de drogas.

Los detenidos serán presentados ante los tribunales correspondientes en los próximos días, donde se solicitará la imposición de medidas cautelares y la apertura de instrucción en cada caso.

