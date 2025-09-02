Lluvias y tormentas afectarán al país por influencia de onda tropical

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que este martes 2 de septiembre de 2025, El Salvador experimentará lluvias y tormentas de moderadas a fuertes, debido al paso de una onda tropical sobre el territorio nacional.

Durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado con lluvias puntuales en la cordillera volcánica y sus alrededores. Para el mediodía y la tarde, se esperan precipitaciones más intensas, acompañadas de tormentas focalizadas en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, cordillera del Bálsamo, sierra Tecapa-Chinameca, así como en el norte de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel, Morazán y La Unión.

Por la noche, las lluvias se extenderán hacia el centro y oriente del país, con énfasis en los departamentos de La Unión, San Miguel, Usulután, San Vicente y La Paz, desplazándose posteriormente hacia el occidente. El MARN advirtió que durante el desarrollo de estas tormentas podrían registrarse ráfagas de viento superiores a 40 km/h. El viento se mantendrá del noreste y este entre 10 y 20 km/h, variando al sur por la tarde debido a la brisa marina, con velocidades de 8 a 18 km/h.

El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada. Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 34°C dependiendo del departamento, mientras que las mínimas estarán entre 20°C y 24°C.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta ante posibles deslizamientos de tierra, acumulación de agua en calles y carreteras obstruidas. Se exhorta a evitar zonas vulnerables y seguir las indicaciones de Protección Civil y Bomberos, especialmente en áreas montañosas y sectores históricamente afectados por lluvias fuertes.

El MARN mantiene un monitoreo constante y actualiza la información meteorológica a través de su portal oficial, mientras que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos proporciona datos sobre el comportamiento de la onda tropical y su desplazamiento sobre Centroamérica.

