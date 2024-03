El nuevo sistema integrado de control de salida de pasajeros agilizará el proceso migratorio en vacaciones de Semana Santa

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, habló acerca de la agilización del proceso migratorio del nuevo Sistema Integrado de control de Salida de Pasajeros, que forma parte del Plan Verano 2024.

El titular de la institución detalló que existe el proceso migratorio pero que se hará mediante las aerolíneas.

“Lo que viene a contribuir (el nuevo Sistema integrado de control de salida) es que el pasajero tenga la experiencia de dejar su maleta y pasar inmediatamente al punto de inspección del aeropuerto. Ya comenzamos (con el nuevo proceso), pero oficialmente inicia el jueves con el Plan Verano 2024”, detalló.

En ese sentido, son 1,800 colaboradores los que están habilitados para agilizar procesos migratorios y actividades del aeropuerto para brindar servicio a turistas nacionales y extranjeros.

Por otra parte, el presidente de CEPA destacó que con la apertura de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de El Salvador, permitirá recibir hasta 5.5 millones de pasajeros durante el año.

“Somos categoría 1 y lo bueno es que hablamos no solo como aeropuerto, sino que como país. La Autoridad de Aviación Civil de El Salvador está haciendo bien su trabajo porque la categoría no solo es la operación del aeropuerto, va más allá de eso, todo lo que conlleva en términos aeronáuticos (…) Es el a, b, c pero bien hecho y también la operatividad del aeropuerto, llámese seguridad. Es un todo, trabajo en tierra, en aire, tenemos un aeropuerto categoría 1”, explicó el presidente de CEPA.

“Somos el único país, en la región, con los dos aeropuertos certificados, eso nos pone en otro nivel. Estamos recibiendo (en Aeropuerto de Ilopango) mucho pasajero e inversionista y turismo”, amplió Anliker.

Dia a Dia News

Compartir esta nota