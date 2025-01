El Premio Zayed a la Sostenibilidad celebra a los innovadores que impulsan el progreso global en los Premios 2025

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - January 14, 2025: HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (back row 9th L), stands for a photograph with 2025 Zayed Sustainability Prize winners, during Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW 2025), at Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC). Seen with (back row L-R): HE Olafur Ragnar Grimsson, former President of Iceland, HH Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Chairman of the Office of Development and Martyrs Families Affai

El pasado 27 de enero 2025. Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los EAU, reconoció a los ganadores de los Premios Zayed a la Sostenibilidad 2025. Celebrando el impacto transformador de 11 organizaciones pioneras y escuelas del mundo, el Premio muestra el compromiso de los EAU con la promoción de soluciones escalables para los desafíos globales y el empoderamiento de las comunidades en su búsqueda de la prosperidad sostenible. En una ceremonia realizada durante la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW) y con la

asistencia de 11 jefes de Estado, ministros y líderes empresariales, S.A. El Jeque Mohamed bin Zayed

otorgó los premios a los ganadores por sus notables logros, motivando la innovación continua en cada

parte del mundo. S.A. El Jeque Mohamed bin Zayed afirmó: “Los EAU mantienen firme su compromiso con el desarrollo

sostenible y el empoderamiento de comunidades en todo el mundo a través de la innovación. El Premio Zayed a la Sostenibilidad inspira soluciones de gran impacto que abordan desafíos sociales y ambientales críticos. Al fomentar estos esfuerzos, no solo estamos creando un futuro más sostenible para todos, sino también honrando el legado del Jeque Zayed, cuya visión de progreso global y humanitarismo continúa guiándonos”. El distinguido Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y

Director General del Premio Zayed a la Sostenibilidad, elogió el increíble trabajo realizado para ofrecer

soluciones innovadoras y escalables que abordan los desafíos más indispensables del mundo. Su excelencia Dr. Sultan Ahmed Al Jaber declaró: “Hoy reconocemos a un grupo notable de organizaciones y escuelas que impulsan un progreso evidente hacia un futuro más próspero. Los ganadores de este año destacan por soluciones que aprovechan tecnologías avanzadas, como la

inteligencia artificial, mejoran la resiliencia local y generan un impacto transformador y escalable en todo el mundo. Al hacerlo, personifican el poder del progreso en la aceleración del desarrollo sostenible y

el crecimiento socioeconómico inclusivo”. Los ganadores de los Premios 2025 fueron seleccionados por un distinguido jurado en las seis categorías: Salud, Alimentos, Energía, Agua, Acción por el Clima y Escuelas Secundarias Globales. El presidente del jurado y ex presidente de la República de Islandia, su excelencia Ólafur Ragnar

Grímsson, señaló: “Los ganadores de este año han demostrado una innovación extraordinaria al abordar

desafíos globales críticos. Están enfrentando una amplia gama de problemas, enfocándose en reducir los

daños del cambio climático y construyendo un acceso más sostenible a la atención médica, energía,

alimentos y agua, especialmente en comunidades desatendidas. Sus contribuciones sin duda nos

acercarán más a alcanzar objetivos cruciales de desarrollo sostenible”. En la categoría de Salud, la empresa india Periwinkle Technologies fue galardonada por su dispositivo

portátil de detección de cáncer cervical habilitado con inteligencia artificial. Operando de manera

independiente de la electricidad, el dispositivo es accesible incluso en áreas remotas o desatendidas.

Proporciona resultados en el punto de atención en sólo 30 segundos, lo que permite una detección

temprana y mejora significativamente la salud de las mujeres, habiendo examinado ya a más de 300,000

mujeres en toda la India. En la categoría de Alimentos, NaFarm Foods de Nigeria fue premiada por sus innovadores secadores de

alimentos híbridos solares, que evitan las pérdidas post-cosecha, reduciendo tanto el desperdicio de alimentos como el consumo de carbono. Hasta la fecha, se han distribuido 80 secadores en seis estados

nigerianos, beneficiando a más de 65,000 agricultores y reduciendo las emisiones de carbono en 50,000 toneladas métricas anuales, mientras se capacita a más de 18,000 mujeres y jóvenes a través de programas de desarrollo de habilidades. En la categoría de Energía, Palki Motors, una PYME de Bangladesh, fue premiada por sus vehículos eléctricos ligeros, asequibles y fabricados localmente, diseñados específicamente para conductores comerciales. Con un precio accesible de 4,990 dólares estadounidenses, estos vehículos responden a las necesidades de transporte de la región. Además, Palki Motors opera una red de estaciones de intercambio de baterías solares, beneficiando a más de 23,000 personas. En la categoría de Agua, SkyJuice Foundation, una organización sin fines de lucro de Australia, ganó por su solución de tratamiento de agua alimentada por gravedad, económica y fácil de usar, que utiliza filtros de membrana de baja presión para proporcionar agua potable sin necesidad de químicos, bombas o fuentes externas de energía. Su modelo SkyHydrant suministra agua potable limpia a comunidades completas. Más de 3 millones de personas se han beneficiado de sus 9,000 instalaciones en 74 países, que colectivamente han producido 1,000 millones de galones de agua potable segura. En la categoría de Acción Por el Clima, OpenMap Development Tanzania fue reconocida por sus soluciones innovadoras de mapeo, que combinan la recopilación de datos impulsada por la comunidad

con tecnologías avanzadas como drones, Sistemas de Información Geográfica (GIS) y teledetección. Hasta la fecha, esta organización sin fines de lucro ha beneficiado a 140,000 personas, involucrado a más de 1,000 jóvenes en esfuerzos comunitarios de salud y creado 100 empleos. Finalmente, el Premio Zayed a la Sostenibilidad brinda oportunidades incomparables para la próxima generación de líderes en sostenibilidad a través de su categoría Escuelas Secundarias Globales, empoderando a los jóvenes para impulsar un progreso crítico en sus comunidades. Hasta 2025, los 56 ganadores de Escuelas Globales han impactado las vidas de más de 56,599 estudiantes y 480,660 personas en todo el mundo. Los ganadores de los premios Escuelas Secundarias Globales 2025 son el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 07 (México), representando a América; Sakafia Islamic Senior High School (Ghana), representando a África subsahariana; Merryland International School (EAU), representando a Oriente Medio y el norte de África; Presidential School en Tashkent (Uzbekistán), representando a Europa y Asia Central; Janamaitri Multiple Campus (Nepal), representando al sur de Asia; y Te Pā o Rākaihautū (Nueva Zelanda), representando al este de Asia y el Pacífico. Al ofrecer acceso a energía limpia, alimentos nutritivos y agua potable segura, junto con mejoras en la atención médica y el fortalecimiento de la resiliencia climática, los esfuerzos de los ganadores de 2025 destacan su compromiso con el progreso y la innovación sostenible.