Más de mil migrantes indocumentados detenidos en un solo día en EEUU

Las autoridades de Estados Unidos, anunciaron que durante la jornada del lunes han detenido a 1.179 migrantes y que ha cursado 853 solicitudes de arresto, en el marco de la política antimigratoria de la nueva Administración de Donald Trump.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha informado del balance a través de su perfil en la red social X, donde diariamente actualiza las cifras, cuyo recuento comienza a medianoche.

En el domingo, cuando el ICE informó de la detención de 956 personas, varias agencias gubernamentales (incluido el Buró Federal de Investigación (FBI)), comenzaron «operaciones específicas». Desde la llegada al poder de Trump la semana pasada, las fuerzas de seguridad estadounidenses han detenido a unas 3.500 migrantes.

Según un alto funcionario del gabinete de Trump consultado por la cadena de televisión estadounidense NBC, casi la mitad de los detenidos durante la jornada no tienen antecedentes penales. Carecer de la documentación se considera una infracción civil, no un delito, a no ser que el migrante que fuera deportado entre de nuevo a Estados Unidos sin permiso.

Trump, durante un discurso pronunciado ante los miembros republicanos de la Cámara de Representantes, ha considerado que su Gobierno «ya» está «parando la invasión en la frontera sur» tras la declaratoria de la emergencia nacional.

«Estamos deportando al cien por cien de los nuevos intrusos detenidos en la frontera. Nadie va a entrar y nadie va a venir ahora porque saben que no van a poder entrar. Así que realmente hemos detenido algo que era muy grave. Tenemos que sacar a los malos. Tenemos muchos asesinos, mucha gente muy mala en nuestro país a la que han permitido (entrar) debido a una ridícula -en realidad estúpida- política de fronteras abiertas», ha declarado.

Asimismo, ha remarcado que ha desplegado tropas en la frontera. «Y por primera vez en la historia, estamos localizando y cargando a extranjeros ilegales en aviones militares y llevándolos de regreso a los lugares de donde vinieron. Y muy importante, Estados Unidos está siendo respetado de nuevo», ha manifestado.

