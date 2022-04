El Real Madrid conquista su Liga número 35

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Real Madrid se proclamó este sábado campeón del Campeonato Nacional de Liga tras imponerse 4-0 al Espanyol a falta de cuatro jornadas para su conclusión y ya suma un total de 35 títulos domésticos, el cuarto que consigue en la última década.



Los merengues, que lideran el palmarés nacional en conquistas de Ligas, aumentan su ventaja respecto al FC Barcelona en 9 títulos, una distancia que se ha ido estrechando -por lo general- en las tres últimas décadas debido al dominio culé tanto con Johan Cruyff como con Pep Guardiola en el banquillo.



De hecho, en esta última década es el Barcelona quien más Liga ha conseguido (5), la mitad de los campeonatos celebrados, mientras que el Atlético completa la terna con dos entorchados (2013-14 y 2020-21) en este periodo de diez años que cierra el Real Madrid con su cuarto título nacional.



Los blancos ganaron su última Liga en el curso 2019-20, la temporada interrumpida por la pandemia de la COVID-19 que finalmente pudo reanudarse a falta de 11 jornadas. Los pupilos de Zinédine Zidane confirmaron su dominio y levantaron la copa tras imponerse al Villarreal en Valdebebas, estadio donde disputaron los blancos sus partidos aquella campaña.



Se trataba de la segunda Liga de Zidane como técnico, que ya había estrenado su palmarés en este torneo con el triunfo en la temporada 2016/17, la cual acabó con cuatro conquistas. Aquella campaña, los blancos encontraron un once muy definido -con Cristiano y Benzema logrando 36 dianas- y el mismo centro del campo que actualmente.



Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro ya formaban la medular del Real Madrid en una temporada con protagonismo de Keylor Navas bajo palos y de otros como Isco o Morata, también fundamentales con su aportación. Los de Chamartín terminaron ganando la Liga con tres puntos de ventaja sobre un Barça que dio pelea hasta el final.



La anterior Liga del Real Madrid dentro de la última década pertenece a la temporada 2011-12, con José Mourinho en el banquillo, y después de alcanzar la cifra redonda de 100 puntos, un récord hasta ahora imbatido, además de los 46 goles de Cristiano Ronaldo, que estuvo acompañado por un Mesut Ozil sensacional, autor de 17 asistencias en aquel campeonato.



Ésta conseguida este sábado por Carlo Ancelotti es la cuarta de la última década pero también la segunda en los tres últimos años y la tercera en seis, una cadencia de títulos no habitual en el Real Madrid de este siglo, que ha dado más protagonismo al Barça (8 vs 10) con triunfos de Valencia (2), Atlético (2) y Deportivo (1) entre medias, los dos únicos clubes capaces de romper el duopolio.



La trigésimo quinta Liga de los merengues también supone el cuarto título de Liga para Karim Benzema, la tercera para Luka Modric, Toni Kroos, Isco, Casemiro, Carvajal, Bale, Asensio, Lucas Vázquez, Mariano, Nacho y Courtois (una de ellas con el Atleti), y la segunda para otros como Vinicius, Jovic, Valverde, Rodrygo, Mendy, Militao y Hazard.



Se estrenan como campeones de Liga Jesús Vallejo, Eduardo Camavinga, David Alaba y Dani Ceballos, mientras que Marcelo se corona como líder absoluto con seis Liga, una conquista que le convierte además en el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid (24 en total) por delante del gran Paco Gento.



La sexta Liga sitúa a Marcelo todavía lejos de los jugadores históricos del Real Madrid con más campeonatos nacionales en su palmarés. Paco Gento lidera este apartado con 12, seguido de José Antonio Camacho y Santillana (9); así como Sanchís, Di Stéfano y Miguel Ángel completan el podio con ocho.

