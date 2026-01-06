El Salvador cierra 2025 con más de 4 millones de visitantes internacionales

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador registró en 2025 un crecimiento sin precedentes en el sector turístico, alcanzando un total de 4.1 millones de visitantes internacionales, según datos oficiales. Este récord posiciona al turismo como uno de los pilares económicos del país, impulsado por avances en seguridad, infraestructura y conectividad.

La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, destacó que la mejora en la percepción de seguridad y la ampliación de rutas aéreas y terrestres fueron factores clave para atraer a más turistas durante el año.

Principales países visitantes

Guatemala lideró la llegada de turistas, con 1.5 millones de visitantes, lo que representa un aumento del 13 % en comparación con 2024. Estados Unidos aportó 1.3 millones de turistas, con un crecimiento del 1.3 %, mientras que Honduras envió 792,000 visitantes, un 6 % más que el año anterior.

Entre el 20 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, el país recibió a 271,000 visitantes internacionales. La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que la mayoría provenía de Guatemala, Honduras y Estados Unidos, además de un incremento del 14 % en turistas de otras partes del mundo.

Los puntos más visitados en esta temporada fueron la villa navideña, el Centro Histórico de San Salvador, la Biblioteca Nacional, Surf City y el Parque Natural Balboa. En total, la villa navideña registró 4.5 millones de visitantes, entre nacionales e internacionales, solo en ese periodo.

Durante diciembre, el turismo local tuvo un auge con 5.9 millones de visitas a parques, playas y sitios recreativos, según el ISTU. Familias salvadoreñas aprovecharon para recorrer lugares emblemáticos como el Centro Histórico y reservas naturales cercanas a la capital.

Entre los destinos más visitados en 2025 destacaron Metalío en Acajutla, Parque Natural Balboa, Puerta del Diablo, Sunset Park, Cerro Verde y Amapulapa.

