Aeropuerto Internacional de El Salvador superó los 5.2 millones de pasajeros en 2025

ElSalvador–El Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” registró durante 2025 la atención de más de 5.2 millones de pasajeros, informó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

El presidente de la institución, Federico Anliker, señaló que el volumen de viajeros —entre llegadas, salidas y conexiones— refleja un crecimiento sostenido respecto al año anterior, cuando se alcanzó una cifra récord cercana a los 5.29 millones de personas.

Durante el año pasado se efectuaron más de 51,000 operaciones aéreas, un incremento del 5 % frente a 2024, según datos oficiales. La terminal también movilizó alrededor de 40 millones de kilogramos de carga, lo que equivale a un aumento del 11 %.

Pese a que entre enero y noviembre de 2025 se registró una leve contracción del 2.3 % en el flujo de pasajeros, el comportamiento positivo de diciembre permitió cerrar el año con resultados favorables. En ese mes se contabilizaron 524,000 usuarios, un 4 % más que en el mismo periodo de 2024.

Del total mensual, 242,093 personas ingresaron al país, 180,916 salieron y otras 100,991 realizaron conexiones. “Tuvimos más llegadas que salidas, lo que refleja el aumento del turismo hacia El Salvador”, explicó Anliker.

El funcionario destacó además que diciembre sigue siendo la temporada de mayor movimiento en la terminal aérea ubicada en San Luis Talpa, La Paz. En ese mes se desarrollaron 2,344 operaciones comerciales, un 9 % más que en diciembre del año previo.

Aunque no adelantó proyecciones para 2026, Anliker aseguró que CEPA mantiene expectativas positivas de crecimiento tanto en el transporte de pasajeros como en la carga aérea, respaldadas por la ampliación de servicios y el flujo constante de visitantes internacionales.

