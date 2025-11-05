El Salvador comparte su gastronomía en festival cultural universitario en India

Día a Día News

ElSalvador/India–Con el objetivo de promover la cultura, la gastronomía y el turismo nacional, la representación diplomática de El Salvador en India participó en el Festival Gastronómico organizado por el Departamento de Turismo y el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Jamia Millia Islamia, en el marco del 105 aniversario de su fundación.

El embajador de El Salvador en India, Guillermo Rubio Funes, encabezó la participación salvadoreña en la actividad y presentó ante los asistentes aspectos de la cultura, tradiciones culinarias y avances del país. Su intervención formó parte del programa central de la jornada, que reunió a más de 5,000 estudiantes, docentes y autoridades universitarias.

Durante el festival, una salvadoreña residente en India elaboró pupusas en vivo, mostrando el proceso de preparación de este platillo típico. La demostración atrajo a decenas de visitantes que, además de aprender sobre su elaboración, pudieron degustar el producto final.

El estand de El Salvador incluyó material informativo sobre destinos turísticos, artesanías y trajes tradicionales, con el propósito de acercar al público a la diversidad cultural del país. Las pupusas fueron el centro de atención del evento y se agotaron por completo debido a la alta demanda de los asistentes.

La participación salvadoreña formó parte de las actividades de diplomacia cultural que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores para fortalecer la proyección de El Salvador en el exterior, mediante el intercambio académico y la promoción de la identidad nacional.

