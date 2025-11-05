Reos colaboran en el empaque de alimentos que El Salvador enviará a Jamaica

Día a Día News

ElSalvador–En la Aduana Terrestre de San Bartolo, en Ilopango, un grupo de reos en fase de confianza trabaja en el empaque de los paquetes de alimentos que el Gobierno de El Salvador enviará a Jamaica como parte del apoyo humanitario tras el paso del huracán Melissa.

Los privados de libertad forman parte del Plan Cero Ocio y fueron trasladados hasta la bodega número 5 del recinto aduanero para colaborar en la preparación de la carga. El envío forma parte de las 50 toneladas de ayuda prometidas por el Gobierno salvadoreño a la población jamaiquina afectada por el fenómeno natural.

En los videos compartidos por la Secretaría de Prensa de la Presidencia se observa a los reos organizando productos como arroz, azúcar, aceite, harinas, sopas y macarrones. Según la institución, el objetivo es atender las necesidades más urgentes de las comunidades que resultaron más golpeadas por el huracán.

Los trabajos de empaque y embalaje comenzaron en la mañana del martes y continuarán hasta completar la carga que será enviada a primera hora del miércoles. Aunque no se detalló la cantidad total de paquetes preparados durante la jornada, las autoridades destacaron que el esfuerzo reafirma el compromiso del país con la cooperación y la solidaridad regional.

El director del Cuerpo de Bomberos informó que, hasta este martes, tres vuelos con ayuda salvadoreña habían partido rumbo a Jamaica. Explicó que la misión humanitaria tiene una duración estimada de ocho días, aunque podría ampliarse dependiendo de las condiciones en la isla y las necesidades detectadas durante las labores de asistencia.

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica como categoría 5, dejando severos daños en infraestructura, viviendas y cultivos. Las autoridades locales confirmaron al menos 19 víctimas mortales, entre ellas un menor de edad, además de cientos de personas desplazadas y comunidades incomunicadas.

El envío de ayuda forma parte de una estrategia de respuesta que El Salvador ha implementado en distintos países del Caribe y Centroamérica afectados por desastres naturales. En ocasiones anteriores, equipos de Protección Civil y Bomberos también han sido desplegados en misiones similares, en coordinación con organismos internacionales.

Con el aporte de los reos en fase de confianza, las autoridades buscan no solo acelerar el proceso de preparación de la ayuda, sino también fortalecer los programas de reinserción que promueven la participación activa de los privados de libertad en actividades de beneficio social.

Está previsto que la carga salga desde Ilopango rumbo al aeropuerto internacional para ser trasladada a Kingston, donde será recibida por representantes del Gobierno jamaiquino y equipos de emergencia locales.

