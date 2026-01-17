El Salvador da inicio al Tour 2026 con proyección internacional y cierres viales en todo el país

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador reafirma su posición como sede de eventos deportivos internacionales con el inicio del Tour El Salvador 2026, una competencia ciclística femenina avalada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) que reúne a más de 120 deportistas de distintos países.

El evento fue inaugurado este viernes en el Centro Histórico de San Salvador, en un ambiente familiar y festivo que incluyó un concierto gratuito del artista colombiano Mike Bahía.

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, destacó el papel del país en la organización de eventos de alto nivel. “Este tipo de competencias nos permite mostrar cómo El Salvador ha cambiado, especialmente en materia de seguridad, y cómo hoy podemos recibir a atletas de élite en espacios que se han transformado y recuperado para la gente”, señaló.

El Prólogo de la vuelta se realizará este sábado desde las 2:30 p. m. en el Centro Histórico, con un recorrido urbano que servirá de punto de partida para las once etapas que cubrirán distintas zonas del país. La competencia otorgará puntos para el ranking mundial de la UCI, lo que consolida a El Salvador como un referente regional en el impulso del ciclismo femenino y del turismo deportivo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó que este sábado habrá cierres en al menos ocho calles del Centro Histórico entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde, incluyendo la calle Rubén Darío, 11.ª avenida Norte, 5.ª calle Poniente, 2.ª avenida Norte, 6.ª avenida Sur y 4.ª calle Oriente, hasta concluir frente al Palacio Nacional. La alameda Juan Pablo II permanecerá habilitada como vía alterna.

El domingo 18, las restricciones se trasladarán a los alrededores del parque Cuscatlán y el bulevar de Los Héroes, con cierres entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del mediodía.

El lunes 19, la caravana ciclística recorrerá desde el redondel Surf City hasta Sonsonate, por la carretera Litoral y la carretera a Acajutla.

El martes 20, las competencias se desarrollarán en la zona norte del Gran San Salvador, desde Walmart Constitución hasta el lago de Coatepeque, retornando por la carretera al Cerro Verde.

El miércoles 21, la jornada se concentrará entre Santa Ana y Metapán, mientras que el sábado 24 la ruta incluirá la autopista a Comalapa, el Triángulo Santa Cruz y Panchimalco, hasta la Puerta del Diablo.

Las etapas siguientes recorrerán distintos puntos del país: el domingo 25 en la carretera al Puerto de La Libertad, el martes 27 por la Longitudinal del Norte, el miércoles 28 desde El Carmen hasta Usulután, y el viernes 30 desde el Cerro Verde hasta el área metropolitana de San Salvador.

El Tour El Salvador 2026 finalizará el sábado 31 de enero con una etapa en Surf City, donde las ciclistas completarán un circuito entre el bypass y el redondel principal de la zona costera. Los cierres estarán vigentes de 9:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

Con esta competencia, El Salvador consolida su presencia en el calendario internacional del ciclismo femenino y continúa promoviendo su imagen como un destino seguro, moderno y preparado para acoger eventos deportivos de clase mundial.

Compartir esta nota