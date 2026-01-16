Vientos Nortes mantienen ambiente fresco y sin lluvias en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este viernes 16 de enero el territorio salvadoreño continuará bajo la influencia de los vientos nortes, que generarán ráfagas ocasionales y un ambiente fresco, especialmente durante la noche y la madrugada.

Según el Observatorio de Amenazas, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 9 y 18 kilómetros por hora (km/h), con brisas más intensas de hasta 35 km/h en zonas altas del occidente y nororiente del país. Estas condiciones se mantendrán mientras se restablece gradualmente el flujo de viento del este.

Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado, mientras que en horas de la tarde y la noche se espera un cielo parcialmente nublado, sin presencia de lluvias en ninguna región del país. El ambiente será cálido durante el día y más fresco por la noche, con temperaturas bajas en zonas montañosas.

El MARN recomendó a la población mantener precaución ante la posibilidad de caída de ramas, vallas u otros objetos livianos que puedan verse afectados por las ráfagas de viento. También se aconseja proteger estructuras ligeras y evitar realizar quemas agrícolas o de basura al aire libre.

Para el sábado 17 de enero, el pronóstico prevé condiciones similares: cielos despejados por la mañana y parcialmente nublados por la tarde, sin probabilidades de lluvia. Hacia la noche podrían sentirse nuevas ráfagas, que anticipan otro evento de Vientos Nortes desde la madrugada del domingo, con intensidades de 35 a 50 km/h.

El flujo de viento continuará siendo del este, con bajo contenido de humedad y sin condiciones favorables para la formación de nubosidad o lluvias. El ambiente se mantendrá cálido durante el día, fresco al anochecer y ligeramente frío en la madrugada, especialmente en zonas altas del país.

