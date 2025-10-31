Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador enviará más de 50 toneladas de ayuda humanitaria a Jamaica, país que enfrenta graves daños tras el paso del huracán Melissa, que impactó la isla con categoría 5 y dejó pérdidas humanas y materiales significativas en la región del Caribe.

El anuncio fue realizado por el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta en X, donde informó que tres aviones partirán este viernes con rescatistas y suministros esenciales para asistir a la población afectada. En total, más de 300 miembros de equipos de socorro participarán en la misión, la cual forma parte del apoyo regional impulsado por el Gobierno salvadoreño ante emergencias internacionales.

El huracán Melissa provocó severos estragos en Jamaica, dejando a cerca del 77 % del país sin servicio eléctrico, miles de viviendas destruidas y al menos cuatro personas fallecidas, según las autoridades locales. En la comunidad costera de Black River, en el suroeste de la isla, el 90 % de los techos resultó dañado, mientras más de 25,000 personas fueron trasladadas a refugios habilitados por el Gobierno.

Además de Jamaica, el fenómeno ha afectado a Haití, Cuba, República Dominicana y Bahamas. En Haití, los organismos de emergencia reportan al menos 23 víctimas mortales, mientras que en Cuba las lluvias y marejadas han dejado municipios incomunicados, viviendas destruidas y amplias zonas agrícolas inundadas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Melissa se degradó a categoría 2 tras abandonar Cuba y continuar su trayectoria hacia Bermudas, aunque mantiene un alto potencial de lluvias intensas y marejadas en su paso por el Atlántico.

Distintos gobiernos también han anunciado apoyo a los países más afectados. Venezuela confirmó el envío de 46 toneladas de ayuda a Cuba y Jamaica, mientras que Estados Unidos desplegó equipos de rescate en varias islas del Caribe. Perú y Costa Rica expresaron su solidaridad con las naciones que sufrieron pérdidas humanas y daños materiales.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que más de 700,000 niños, niñas y adolescentes han sido impactados por las lluvias e inundaciones generadas por Melissa, y urgió a garantizar acceso inmediato a alimentos, agua potable y servicios básicos de salud y saneamiento.

El Gobierno salvadoreño indicó que la ayuda enviada incluye alimentos no perecederos, kits médicos, plantas potabilizadoras y equipos para rescate y atención de emergencias. La coordinación de la misión estará a cargo de Protección Civil, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La asistencia humanitaria saldrá desde la base militar de Ilopango y se prevé que llegue a Kingston en las próximas horas, en medio de los esfuerzos internacionales por atender la emergencia y apoyar la recuperación de Jamaica tras uno de los huracanes más intensos registrados en el Caribe en los últimos años.

Compartir esta nota